Landsholdsspiller dømt efter overfald på politiet

Overfald, tyveri, vold mod politiet og overtrædelse af ordensbekendtgørelsen.

Det er de forhold, som Danny Cipriani ifølge politiet blev tiltalt for, skriver BBC.

Hændelsen fandt sted tidligt onsdag morgen på øen Saint Helier, hvor han var på tur med sit nye hold, før sæsonen starter.

Cipriani er netop skiftet til Gloucester Rugby Club, som endnu ikke er kommet med en officiel udtalelse om hændelsen, efter de har fortalt, at de er klar over, det er sket.

Meningen var, at han skulle have debut for sit nye hold på lørdag, efter at være skiftet fra en anden Premiership klub, Wasps RFC, tidligere på sommeren.

Han blev i politiets varetægt natten over, hvorefter han torsdag skulle høres i retten.

Her erklærede han sig skyldig i overfald og i at modsætte sig anholdelse. De andre anklagepunkter frafaldt.

Spilleren straffes med bøde på 2000 britiske pund, hvilket svarer til omkring 17.000 danske kroner. Heraf skal 250 pund betales til en kvindelig betjent, hvilket er omkring 2000 danske kroner.

Glouchester Rugby Club har fortsat ikke kommenteret på sagen.

Danny Cipriani har spillet 16 kampe for det engelske Rugbylandshold siden sin debut i 2008.

Se også: Er du vimmer! Atlético sænker Real med dette drømmemål

Se også: Medier er enige: Denne stjerne erstatter Alonso hos McLaren

Se også: Nicki P. rystet over dødsfald: - Det er en af vores egne