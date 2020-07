LeBron James afgør NBA-brag i genstart

Omgivelserne var helt anderledes end sædvanlig, men narrativet var velkendt.

Tidligt fredag morgen dansk tid stod LeBron James for den afgørende scoring, da Los Angeles Lakers besejrede LA Clippers 103-101 i NBA's genstart.

Den 35-årige basketballstjerne ramte kurven med 12,8 sekunder tilbage af det tætte opgør. Lakers-topscorer blev dog holdkammeraten Anthony Davis, som stod for 34 point i sejren.

Det var blot den anden kamp i verdens bedste basketliga efter NBA's genstart. Få timer tidligere slog Utah Jazz snævert New Orleans Pelicans 106-104. Begge kampe blev spillet for tomme tribuner.

NBA har været på pause i næsten fem måneder under coronaudbruddet i USA.

Ligaen har skullet tænke kreativt for at spille sæsonen til ende, og et anderledes turneringsformat er skabt.

22 hold er samlet i et sportskompleks i Disney World i den amerikanske delstat Florida, hvor de spiller om mesterskabet i sæsonen 2019/2020.

Alle hold spiller otte kampe, før 16 hold er klar til et slutspil.

For nogle af holdene er de indledende kampe afgørende for, om de overhovedet bliver en del af slutspillet. For andre gælder det om at positionere sig bedst muligt, før det går løs i slutspilskampene.

Både Lakers og Clippers er sikre på en plads blandt de sidste 16 hold, fordi de var bedst i western conference, før coronavirusset satte NBA på pause.

Alligevel var deres møde imødeset med stor spænding og som et symbol på, at de største basketstjerner for alvor er tilbage.

For NBA-spillerne var opgøret også en mulighed for at vise støtte til bevægelsen Black Lives Matter. Under nationalmelodien før kampen knælede spillerne iført T-shirts med bevægelsens navn.

- Det er en mulighed for at bruge platformen til at sprede et positivt budskab og en masse kærlighed til hele verden, siger LeBron James ifølge AFP.

- Vi ved, hvad der foregår i samfundet i øjeblikket, og vi bruger NBA-platformen som spillere, trænere og organisation til at vise vores modstand.

Se også: Stjernens far død: Efterlader 29 børn

Se også: Takeaway-brøler: Ti dages isolation

Legendarisk arena jævnet med jorden