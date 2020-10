LeBron James sikrer Lakers første mesterskab i ti år

Basketballholdet Los Angeles Lakers kan kalde sig NBA-mestre for 17. gang, efter at holdet natten til mandag dansk tid vandt 106-93 over Miami Heat.

Nattens kamp var den sjette i finaleserien, hvor der spilles bedst af syv. Resultatet betyder, at Lakers sammenlagt vinder serien 4-2.

Med sejren tangerer holdet samtidig Boston Celtics ligarekord for flest vundne mesterskaber.

Ligesom i kamp fire i finaleserien kom Lakers' sejr især i hus takket være den levende basketball-legende LeBron James.

I sjette finaleopgør noterede han sig således for en tripledouble med 28 point, 14 rebounds og 10 oplæg.

En tripledouble er, når en spiller laver et tocifret antal i tre statistiske kategorier.

Efter kampen blev den 35-årige superstjerne kåret til finaleseriens mest værdifulde spiller (MVP).

LeBron James er ifølge nyhedsbureauet Reuters den første basketballspiller i historien til at blive kåret til den mest værdifulde spiller i NBA-finalen med tre forskellige hold.

Han har tidligere fået tildelt hæderen, mens han spillede for Cleveland Cavaliers og Miami Heat.

Det er LeBron James' fjerde mesterskab og Los Angeles Lakers' første siden 2010.

Finalekampen markerer afslutningen på en meget anderledes NBA-sæson, der har været uden fortilfælde på grund af coronapandemien.

Sæsonen blev genoptaget i juli efter en fire måneder lang pause på grund af pandemien.

Siden er alle kampe blevet spillet uden tilskuere i en 'coronaboble' i Disney World i Orlando i delstaten Florida.