LeBron James' søn ramt af hjertestop

Familien har i en udtalelse delt den skrækkelige nyhed om, at Bronny James er blevet ramt af et hjertestop

Han har en lovende karriere og skulle efter sigende træde i sin fars fodspor i NBA næste sommer.

Men nu deler NBA-stjernen LeBron James' familie en hjerteskærende nyhed om sønnen Bronny James.

Han er blevet ramt af et hjertestop.

'Under træningen i går blev Bronny James ramt af et hjertestop. Det medicinske personale behandlede Bronny og bragte ham til hospitalet. Han er nu i stabil tilstand og er ikke længere i intensiv behandling', lyder det i udtalelsen.

Familien beder om at respektere deres privatliv, og de vil opdatere medierne, når der er mere information.

18-årige Bronny James er et af de store talenter i amerikansk basketball og spiller i øjeblikket for collegeholdet USC Trojans.

Han er LeBron og Savannah James' ældste barn.

Bronny James er i stabil tilstand. Foto: Gregory Payan/Ritzau Scanpix

Vil spille sammen

LeBron James, der er den absolutte stjerne i NBA og den mest scorende spiller i ligaens historie, har tidligere udtalt, at hans største drøm er at komme til at spille på hold med sønnen Bronny James.

- Jeg har brug for at være på halgulvet med min søn. Jeg skal være der sammen med Bronny.

- Det ville være et ubeskriveligt øjeblik. Ikke kun for mig, men for min familie - for alle. Det ville være pænt cool, hvis jeg vil være i stand til at optræde i NBA med min ældste søn, har LeBron James sagt om scenariet.

