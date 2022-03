LeBron James storspillede og reddede Lakers

LeBron James tog ansvaret på sine skuldre, da Los Angeles Lakers natten til søndag dansk tid kom tilbage på sejrssporet efter fire nederlag i træk.

Basketballstjernen scorede således hele 56 point i Lakers' sejr på 124-116 over Golden State Warriors.

Dermed stod han for næsten halvdelen af sit holds point, og den præstation var nok til at tangere Trae Youngs sæsonrekord for antal scoringer i én kamp.

Atlanta Hawks-spilleren scorede således også 56 point, da han og holdkammeraterne slog Portland Trail Blazers i begyndelsen af året.

De mange scoringer fra LeBron James faldt mildest talt på et tørt sted efter de fire nederlag, og han erkendte blankt, at en sejr var vital for Lakers.

- Det var ren desperation. Vi havde brug for den her sejr, så det betyder meget, siger han ifølge AFP.

- Vi må se, hvad vi kan gøre herfra. Vi står foran en tur, hvor vi skal spille to kampe på udebane, så lad os se, hvad vi kan gøre, siger stjernespilleren.

Golden State Warriors var egentlig foran i store dele af kampen, men midt i tredje quarter begyndte LeBron James for alvor at røre på sig, og så blev gæsternes forspring på 12 point indhentet.

- Han går forrest med en konsekvent måde at spille på, og han prøver fortsat at blive bedre hver dag. Det var spektakulært, det han leverede i den her kamp, siger Lakers-træner Frank Vogel om 37-årige LeBron James.

LeBron James og holdkammeraterne har efter 63 runder tabt flere kampe, end de har vundet, og det er endnu ikke givet, at holdet kommer i slutspillet.

I de kommende dage venter San Antonio Spurs og Houston Rockets på udebane.