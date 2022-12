Legendarisk NBA-træner død

Paul Silas er død, 79 år gammel.

Det skriver hans søn Stephen Silas' hold, Houston Rockets, på Twitter.

'Fertitta-familien (Ejere af Houston Rockets, red.) og Rockets' organisation er dybt kede af tabet af Paul Silas, der er far til Rockets-træneren, Stephen Silas.'

'Vores dybfølte tanker er med Stephen og hans familie i denne svære tid,' skriver holdet.

Paul Silas vandt i sin tid som spiller tre nationale mesterskaber - to med Boston Celtics og et med Seattle Supersonics. Han spillede i alt 16 sæsoner, inden han lod sig pensionere i 1980.

Paul Silas og Stephen Silas dannede trænerduo i Charlotte Bobcats. Foto: Bob Leverone/Ritzau Scanpix

Efterfølgende gjorde han karriere som træner og assistenttræner i over 20 år, hvor han blandt andet var forbi San Diego Clippers, New Jersey Nets, New York Knicks, Phoenix Suns, Charlotte Hornets og Cleveland Cavaliers.

I flere af årene dannede han trænerteam med sin søn Stephen Silas.

Historien melder ikke noget om dødsårsagen.