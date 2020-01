Legende er død: Bliver hyldet af alle

Reaktionerne fra tidligere og nuværende stjernespillere vælter ind efter den tidligere NBA-kommissær David Sterns død. Kommissær er i amerikansk sport betegnelsen for den øverste leder af et forbund.

David Stern var kommissær i det amerikanske basketballforbund fra 1984 til 2014, hvor NBA oplevede en eksplosiv vækst i popularitet.

I 2014 stoppede han som kommissær, og 1. januar 2020 døde han i en alder af 77 år grundet en hjerneblødning

- Alle medlemmer af NBA-familien er begunstiget af Davids vision, generøsitet og inspiration, siger den nuværende kommissær, Adam Silver, i en pressemeddelelse.

- På grund af David er NBA et globalt brand, siger han.

Flere markante navne i basketballhistorien har udtrykt deres kondolencer.

- Uden David Stern ville NBA ikke være, hvad den er i dag, siger den tidligere stjerne for Chicago Bulls Michael Jordan i en pressemeddelelse.

- Han ledte ligaen gennem turbulente tider og forvandlede den til et internationalt fænomen, siger Jordan.

Kommissæren i NFL, Roger Goodell, husker Stern "som en drivende kraft i sportens verden i årtier", siger han.

Den nuværende superstjerne i sporten LeBron James hylder Stern for at have ændret mange unges liv.

- Din vision om at gøre vores spil verdenskendt var en vision, som kun du kunne have gjort, siger LeBron James.

Den tyske basketballspiller Dirk Nowitzki, der blev udtaget til sæsonens hold 14 gange i karrieren, siger: 'vi har mistet en legende.'

