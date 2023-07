Legende raser mod Rusland

Russiske og belarusiske atleter skal højt og tydeligt erklære, at de fordømmer Rusland for krigen i Ukraine, og ellers bør de blive udelukket fra OL i Paris næste sommer.

Sådan lyder budskabet fra NHL-legenden Dominik Hašek i et interview med AP.

Hašek, der vandt guld med Tjekkiet ved vinter-OL i 1998, er sikker på at atleternes tilstedeværelse ellers vil resultere i massiv promovering af Ruslands krig.

NHL-legenden har været en højrøstet kritiker af Den Internationale Olympiske Komités anbefaling om, at russere og belarusiske konkurrerer i internationale konkurrencer som neutrale atleter.

- Alle ved, hvor de atleter kommer fra. De vil repræsentere den aggressive, imperialistiske krig og de forbrydelser og drab, der er forbundet med den, lyder det fra Hašek.

Hašek er i næste måned blevet inviteret til EU-Parlamentet for at fremlægge sine synspunkter. Foto: Michal Kamaryt/Ritzau Scanpix

Ifølge Hašek vil det være 'som at forsyne Rusland med kampvogne, fly og ammunition'.

Og for den 58-årige tjekke er det ikke nok, at atleterne underskriver en erklæring, hvori de fordømmer krigen og accepterer at konkurrere uden flag, hymne og nationale farver.

De bør ifølge ham offentligt og højlydt tage afstand fra krigen for at kunne blive inkluderet ved OL.

- Jeg er overbevist om, at hele den demokratiske verden skal gøre alt, hvad vi kan for at forhindre de russiske og hviderussiske atleter i at deltage under de nuværende forhold, udtaler Hašek.

I begyndelsen af juni tilbragte Hašek fem dage i Ukraine.

Hans formål med turen til det krigshærgede land var at udtrykke sin støtte samt opmuntre de lokale hockeysamfund, herunder ungdomsspillere, når halvdelen af alle skøjtebaner i det krigshærgede land er utilgængelige.