Legende slået til plukfisk

Historisk store bølger tiltrækker historisk gode surfere, så da vilde, vilde bølger i sidste uge skyllede ind i Nazaré i Portugal, var verdenseliten naturligvis dukket op.

Og selvom de er verdens bedste, fik en del af dem stadig en gedigen gang tæv - blandt andet surflegende Kai Lenny.

Det skriver Surfer Magazine.

Han fortæller selv efterfølgende på Instagram, at hans surfbræt knækkede, men at han selv er ok.

Dagen inden det grimme wipeout fangede Kai Lenny en bølge, som han selv kalder 'sit livs største'.

Den forgangne uge har en række storme ligget i Atlanterhavet syd for Grønland og sendt enorme bølger ned mod Vesteuropa og Irland, og det har altså resulteret i nogle af største bølger, der er set de forgangne ti år.

Udover Kai Lenny var bl.a. fransk Justine Dupont og tyske Sebastian Steudtner i vandet.

Mens nogle fik tæsk, kom andre ud af vandet med lemmerne i behold.

Praia do Norte i Nazaré er kendt for at have nogle af verdens største bølger, og der er flere gange blevet sat verdensrekorder i kystbyen for største surfede bølger.

Kvindernes nuværende rekordholder, Maya Gabeira, satte sin verdensrekord der i september i år, da hun fangede en 22 meter høj bølge. Hun slog sin egen tidligere verdensrekord på 20,7 meter, som også var sat i Nazaré.