Legenden holder ord

Basketballstjernen LeBron James ønskede at opfylde et gammelt løfte til Los Angeles Lakers' holdejer, Jeanie Buss, da han natten til mandag dansk tid førte sit hold til sejr over Miami Heat i NBA-finalen.

Det siger den 35-årige superstjerne efter kampen ifølge nyhedsbureauet AFP.

- Det betyder meget, at repræsentere den her klub, siger LeBron James og uddyber, at han ved sin ankomst til Los Angeles i 2018 lovede Jeanie Buss, at han 'ville føre holdet tilbage, hvor det hører til'.

- For mig er det en utrolig følelse at være en del af sådan en historisk organisation, siger han.

LeBron James lavede i opgøret mod Miami Heat 28 point, 14 rebounds og 10 oplæg, og han var dermed en af hovedårsagerne til, at Lakers kunne trække sig sejrrigt ud af kampen og kalde sig NBA-mestre for 17. gang.

Han blev efter opgøret kåret til finaleseriens mest værdifulde spiller (MVP) for fjerde gang i sin karriere.

Han er ifølge nyhedsbureauet Reuters den første basketballspiller i historien til at blive kåret til den mest værdifulde spiller i NBA-finalen med tre forskellige hold.

Han har tidligere fået tildelt hæderen, mens han spillede for Cleveland Cavaliers og Miami Heat.

Finalekampen markerede også afslutningen på en speciel NBA-sæson, der har været præget af coronapandemien og raceprotesterne i USA.

Kyllingen: - En vild søndag

Hjulmand glad: Kun få gør det her

Flere NBA-hold har således protesteret mod raceuligheder i USA, siden sæsonen blev genstartet i juli.

LeBron James har været en af ligaens mest væsentlige stemmer på området. Han opfordrer efter finalen til at fortsætte kampen for reform i USA.

- Vi ønsker alle at opleve bedre dage, og når sæsonen slutter, er vi nødt til at fortsætte med at kæmpe for det, siger han ifølge Reuters.

Fra morgenkaffe til enestående

Fra planetens hurtigste til fange nr. 84868/054

Så ekstremt rig var Kobe Bryant