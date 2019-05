LIVE: Kan 14-årig dansker slå verdensmesteren i skak?

Følg med når der er stor duel mellem Magnus Carlsen og 14-årige Jonas Buhl Begge, der beskrives som et af de største danske skaktalenter nogensinde

Verdensmesteren i skak, norske Magnus Carlsen, er hovedpersonen, når Energi Danmark Champions Battle i aften afvikles i Cirkusbygningen i København.

Aftenens program begynder med simultanskak, hvor man kan opleve verdensmesteren spille mod 25 udvalgte personer - alle på samme tid. Hver spiller vil få et enkelt træk, inden turen går videre til den næste spiller i fast rækkefølge.

Magnus Carlsen er de senere år blevet et globalt fænomen, der har fået stor opmærksomhed i medierne og fra sponsorer. Han er på både Cosmopolitan Magazines og Time Magazines lister over de 100 vigtigste mænd i verden.

Aftenens program

17.30 Dørene åbner

18.30 Dørene lukkes

19.00 Simultanskak: Magnus Carlsen vs. 25 udvalgte personer

20.30 Pause

21.00 Live interview: Peter Lund Madsen og Magnus Carlsen

21.45 Energi Danmark Champions Battle 2019: Magnus Carlsen vs. Jonas Buhl Bjerre

23.00 Tak for i aften

Den 28-årige nordmand slog igennem som 13-årig, og har gennem sin karriere sat talrige rekorder. Han har hele ti gange kunne hæve VM-pokalen i tre forskellige discipliner. Fire gange i klassisk skak, fire gange i lynskak og to gange i hurtigskak.

Der vil ved Energi Danmark Champions Battle også være mulighed for at lære Magnus Carlsen bedre at kende. Hjerneforsker Peter Lund Madsen vil nemlig interviewe Magnus Carlsen om hjernen bag succesen, hans fascinerende livshistorie samt om, hvordan han er som person.

Slutteligt venter den store duel mellem Magnus Carlsen og 14-årige Jonas Buhl Begge, der beskrives som et af de største danske skaktalenter nogensinde. Carlsen skulle have spillet mod den den nykårede danske mester, Allan Stig Rasmussen, som i påsken slog Jonas Buhl Bjerre i DM-finalen i Svendborg. Allan Stig Rasmussen er dog til turnering på Mallorca, og derfor bliver det altså unge Jonas Buhl Bjerre, der får æren af at spille mod verdens bedste skakspiller.

Hele arrangementet fra Cirkusbygningen kan følges live øverst