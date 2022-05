Løber død efter halv-maraton i Brooklyn

Et halvmaraton i Brooklyn endte på tragisk vis for en person, mens 15 øvrige personer blev transporteret på hospitalet

Lørdag blev der afviklet et halvmaraton i Brooklyn i New York, men løbet blev på ingen måde den fest, mange havde håbet på.

En 32-årig person døde, efter at vedkommende havde passeret mållinjen.

15 andre blev kørt på hospitalet efter løbet, der var arrangeret af New York Road Runners.

Det skriver CNN, der har fået det bekræftet af New Yorks politi og brandvæsen.

Den 32-årige løber blev fundet bevidstløs på asfalten og modtog straks førstehjælp fra det medicinske personale, inden personen senere blev erklæret død på Coney Island Hospital lørdag morgen.

- Det rører os dybt, at en deltager er omkommet efter halvmaratonet i Brooklyn. Vores tanker går til familie og pårørende, lyder det i en udtalelse fra New York Road Runners ifølge mediet.

Den officielle dødsårsag vil blive meldt ud i de kommende dage, da den endnu ikke er fastlagt.

Under løbet lå temperaturen på mellem 15 og 25 grader, mens luftfugtigheden var særdeles høj i løbets første timer. Helt op mod 97 procent.

En talsperson fortæller ifølge New York Times, at det endnu er uklart, om temperaturen havde noget at gøre med dødsfaldet.

New York Road Runners havde advaret om varmen, lyder det.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Tredje afsnit af Ekstra Bladets podcast 'Blodbold' er ude. Hør, hvordan FIFA blev en grisk mafiabande, herunder eller i din podcast-app: