Lossede til høne under fodboldkamp: Nu er han lagt for had!

To høns fik en hovedrolle i et opgør i den bedste uruguayanske fodboldrække

Der sker af og til obskure ting i de sydamerikanske fodboldligaer, men en episode fra et opgør i den bedste liga i Uruguay denne weekend stikker alligevel ud.

I kampen mellem Fenix og Racing kastede hjemmeholdets tilskuere pludselig to høns på banen - malet grønne og hvide. Samme farver som modstanderholdet Racings spilletrøjer.

Baggrunden for at smide to høns på banen er uvist, men direktøren for Fenix kunne tydeligvis ikke se det sjove i tilskuernes opførsel.

Gaston Alegari, som han hedder, kvitterede således med at sende et solidt hug af sted med sin venstre fod og ramte den ene høne klokkerent. Det skriver nyhedsbureauet AP.

Artiklen fortsætter under billederne..

Gaston Alegari gad ikke at se på høns på banen mellem Fenix og Racing. Foto: AP

Direktøren sørgede også selv for at transportere den medtagede høne ud af banen. Foto: AP

Uruguays fodboldforbund har siden besluttet, at Fenix skal spille én hjemmekamp på et andet stadion end deres eget som straf for den besynderlige episode.

Udover den kollektive straf er Gaston Alegari desuden blevet lagt for had af flere forskellige dyrevelfærdsgrupper og fans på grund af sin voldelige optræden over for det sagesløse fjerkræ.

Fenix tabte kampen med 0-1.

