Lover at komme tilbage

Så gik den ikke længere for Fallon Sherrock ved VM i dart.

Fredag røg den 25-årige dart-sensation ud af dette års verdensmesterskab, da det endte med et nederlag til landsmanden Chris Dobey på 2-4 i sæt i turneringens tredje runde.

Dermed sluttede eventyret for Sherrock, der med sin sejr over Ted Evetts i første runde 18. december blev den første kvinde nogensinde til at vinde en kamp ved PDC World Darts Championship.

Sejren blev fulgt op med endnu et imponerende resultat, da hun i anden runde sendte 11.-seedede Mensur Suljovic ud.

- Jeg har virkelig nydt det. Jeg troede ikke, det her var muligt, siger Fallon Sherrock trods nederlaget til britiske Sky Sports.

- Det har været en fantastisk oplevelse.

Men fredag løb hun altså tør for magi.

Sherrock startede ellers godt ved at vinde første sæt. Hun kom også foran 2-1 i sæt.

Ligesom ved de første to kampe nød hun stor opbakning fra det begejstrede publikum i Alexandra Palace i London, der i kampens indledning også forsøgte at gøre livet svært for Chris Dobey ved at juble over hans fejl.

Men Dobey lod sig altså ikke kue. Bagud 1-2 skruede han bissen på.

Han var ganske enkelt bedre spillende, og til sidst måtte Fallon Sherrock altså give fortabt.

- Jeg kommer forhåbentlig tilbage hertil næste år, men nu skal jeg lige spille kvinde-VM i næste uge, så lad os se, hvad der sker derfra, siger Sherrock efter kampen.

Hun var en af kun to kvinder, der havde kvalificeret sig til PDC World Darts Championship. Den anden var japanske Mikuru Suzuki, der tabte i sin første kamp.

