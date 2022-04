Lundberg skriver historie igen: Scorer første danske point

Forleden skrev Gabriel 'Iffe' Lundberg historie ved at blive den første danske basketspiller, der fik spilletid i NBA. Nu har den 27-årige københavner nået en ny milepæl.

Med en trepointsscoring tidligt torsdag morgen lavede Lundberg sine første point i den prestigefyldte liga. Det skete, da han med Phoenix Suns på udebane tabte med 109-113 til Los Angeles Clippers.

Efter godt fire minutters spilletid i debuten og et lynindhop onsdag fik danskeren for første gang lov til at vise sit værd i en længere periode.

Lundberg var på banen i hele fjerde periode. Her blev han foruden sine tre point noteret for fem assister og to rebounds.

Derudover kan han glæde sig over at have været i aktion i sit holds klart bedste periode i kampen. Med Lundberg på banen vandt Phoenix sidste quarter med hele 48-26.

Her var topholdet tæt på at fuldbyrde et voldsomt comeback efter en sløj første halvleg.

Suns tabte første quarter med 22-26, inden holdet for alvor kom på hælene i kampens næste fjerdedel, som Clippers vandt med 34-9.

Dermed havde hjemmeholdet skaffet sig en solid pauseføring på 29 point. Der var derfor brug for en kraftpræstation, hvis Phoenix Suns skulle styre udenom sæsonens kun 17. nederlag.

I tredje quarter lykkedes det at indhente tre point, men det var i den sidste fjerdedel, at der for alvor kom fart over gæsterne - og det skete altså med Lundberg på banen.

Selvom det ikke lykkedes at nå helt op, kan Phoenix Suns trøste sig med, at holdet sidder tungt på førstepladsen i NBA's vestlige halvdel med 63 sejre i 80 kampe.

Holdet er for længst kvalificeret til playoff, men mangler endnu to kampe i grundspillet.