Maratonløber faldt om med hjertestop

Omkring klokken 13 søndag opstod der en uhyggelig situation til Copenhagen Marathon.

En af løberne faldt om med et hjertestop lige på målstregen. Det skriver TV 2, og det bekræfter Dorte Vibjerg, der er administrerende direktør for Copenhagen Marathon, også over for til Ekstra Bladet.

- Det skete lige efter målstregen, men jeg kan oplyse, at vedkommende blev genoplivet, mens han lå på målstregen.

- Derefter kom han ind i lægeteltet, og nu er han så blevet kørt på hospitalet.

Sker til tider

Hun oplyser yderligere, at det er noget, der sker til tider under maraton- og halvmaraton-løb.

Ifølge Dorte Vibjerg kan man ikke kan udelukke, at det varme vejr har været en faktor bag.

- Folk bliver overophedet af temperaturen, og så er risikoen større for, at det kan ske.

Personen blev dog hurtigt opdaget, da maratonløbet har flere læger til stede over hele løbets distance.

Dorte Vibjerg kan ikke oplyse noget yderligere om personen eller hans alder.