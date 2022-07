McIlroy og Hovland overtager delt føring i British Open

Der er lagt op til et stort golfslag søndag mellem nordirske Rory McIlroy og norske Viktor Hovland om sejren i majorturneringen British Open.

Duoen deler førstepladsen forud for søndagens afsluttende runde med et forspring på fire slag til de nærmeste forfølgere.

33-årige McIlroy og den ni år yngre Hovland leverede pragtspil på lørdagens 18 huller på St. Andrews.

De brugte hver 66 slag - svarende til seks under banens par - da de gik i udbrud i turneringen.

Hovland spillede fejlfrit og præsterede seks birdies, mens McIlroys scorecard viste fem birdies, en eagle og en bogey.

Dermed avancerede de to spillere fra tredje- til førstepladsen. Det skyldtes ikke mindst, at australske Cameron Smith, der indtog førerpositionen efter de to første runder, havde en mindre god dag.

Smith gik lørdagens 18 huller i 73 slag - et over par - hvilket sender australieren ned på tredjepladsen, som han deler med amerikanske Cameron Young. De to spillere har fire slag op til McIlroy og Hovland.

Danske Nicolai Højgaard indtager en delt 24.-plads, efter at han gik lørdagens runde i 71 slag, et enkelt under banens par. Samlet er den 21-årige dansker 11 slag fra førstepladsen.