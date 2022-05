Medier: Landsholdsspiller fundet død i flod

Fredag aften fejrede spillerne fra den franske rugbyklub Montauban sejren i sæsonens sidste hjemmekamp.

Det skete på en natklub i den sydfranske by Montauban.

Aftenen endte dog på tragisk vis for holdets samoanske landsholdsspiller Kelly Meafua, da han blev fundet død i Tarn-floden.

Det skriver flere medier - heriblandt France24.

Den 32-årige rugbyspiller forlod natklubben i Montauban for kort efter at hoppe fra den 22-meter høje Pont-Vieux bro centralt i byen.

Flere vidner så hans holdkammerat Christopher Vaotoa hoppe efter ham, men det lykkedes ikke for ham at redde hans holdkammerat. Han endte i stedet med at blive reddet af brandvæsnet, og bragt til hospitalet for at blive behandlet for hypotermi.

Den lokale anklager i byen Montauban, Bruno Sauvage, beskriver dødsfaldet som en 'dramatisk ulykke', og hans klub har efterfølgende udtrykt dyb sorg over dødsfaldet.

'Hele US Montauban-klubben er chokeret over denne tragedie. Vores tanker går til hans kone, børn, holdkammerater og alle fans af klubben,' skriver klubben.