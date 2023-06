Messis ankomst til Miami sender billetpris op på 15.000 kroner

Billetpriserne til det amerikanske fodboldhold Inter Miamis kampe er steget kraftigt, siden den argentinske fodboldstjerne Lionel Messi tidligere i juni fortalte, at han ville skifte til den amerikanske klub.

Ifølge data fra billetplatformen Vivid Seats steg gennemsnitsprisen på en billet til Inter Miamis kamp med mexicanske Cruz Azul fra 126 dollar 6. juni, dagen inden Messi meddelte skiftet, til 2151 dollar 20. juni.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Det svarer til en stigning fra cirka 860 kroner til cirka 14.700 kroner.

Kampen mod Cruz Azul 21. juli i turneringen League Cup ventes at blive Messis første i Miami-trøjen.

Vivid Seats oplyser samtidig, at trafikken hos dem steg med 27.037 procent fra 6. til 7. juni.

I gadebilledet i Miami er det også tydeligt, at en kæmpestjerne er på vej til byen.

AP skriver, at et vægmaleri af Messi i Miami Inters sorte og lyserøde farver pryder en mur i nabolaget Wynwood. Endnu et maleri er blevet lavet ved indgangen til en lokal argentinsk restaurant, mens man også kan se Argentina-trøjer med nummer ti bagpå rundt omkring i byen.

- Han slutter sig til folk som LeBron (basketstjernen LeBron James, red.) og Brady (NFL-stjernen Tom Brady, red.), når det kommer til at have en så øjeblikkelig og dramatisk indflydelse på billetefterspørgslen, efter at han har skiftet hold, siger Chris Leyden, der er direktør for marketing hos billetplatformen Seat Geek.

- Messis situation er særlig unik, fordi en masse amerikanske fans har en chance for at se ham live for første gang nogensinde.

Inter Miami udvider også kapaciteten på sit stadion med omkring 3000 sæder, så 22.000 fremover kan komme til at se den argentinske stjerne.

Messi, der har tilbragt de seneste syv år af sin karriere hos franske Paris Saint-German, er stadig ved at færdiggøre papirarbejdet med den franske klub, inden han kan få debut for det amerikanske hold.

I december var han med til at vinde VM i Qatar med Argentina.