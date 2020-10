Mester glemt i hallen: - Kør tilbage!

De nye NBA-mestre havde så travlt med at fejre mesterskabet, at de glemte holdkammeraten Quinn Cook i hallen

Quinn bliver efterladt i hallen af sine holdkammerater, der rejste tilbage til hotellet for at fortsætte fejringen af det nyvundne mesterskab.

Nej, det er ikke introduktionen på en ny og dårligere version af julefilmen 'Alene hjemme'.

Basketball-holdet Los Angeles Lakers kunne natten til mandag kalde sig selv for NBA-mestre anno 2020, da de over seks kampe vandt over den undertippede modstander fra Miami Heat.

Champagnen og cigarerne blev hevet frem, da det sidste slutfløjt bragede gennem hallens højtalere. Den vilde fejring kunne nu begynde. Alle spillerne brød ud i stor jubel, da sejren var en realitet, og det efterfølgende festivitas var åbenbart så sjovt, at spillerne glemte reservespilleren Quinn Cook i den tomme basketballhal.

Den garvede basketballspiller J.R. Smith sendte live på Instagram fra bussen på vej tilbage til hotellet, og det var her, det gik op for holdet, at de havde glemt Quinn Cook i hallen. Den glemte spiller gav sin utilfredshed til kende i kommentarsporet på Smiths lille liveudsendelse fra bussen.

- Kør tilbage!

- Så skal man gå tilbage efter at have vundet et mesterskab 'what the fuck', skrev Quinn Cook i kommentarsporet.

Hvordan Quinn Cook fandt tilbage til hotellet vides ikke, men mon ikke han skyndte sig tilbage, så fejringen kunne fortsætte.

Los Angeles Lakers, blandt andet med verdensstjernen LeBron James på holdkortet, vandt slutspilsserien mod Miami Heat 4-2. Det er det 17. mesterskab, der vindes af Los Angeles-holdet, hvilket er en tangering af Boston-rekorden for flest mesterskaber vundet af samme klub.

Mesterskabsfejringen gik heller ikke stille for sig hjemme i Los Angeles, hvor omkring 1000 mennesker samlede sig ved holdets hjemmebane, Staples Center. Flere ballademagere var også mødt op, hvilket endte med Grimme scener i Los Angeles .

Video: Reuters via Ritzau Scanpix

