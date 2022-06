Mesterlig Steph Curry hjælper Warriors til udligning

Regnskabet er blevet bragt i balance for Golden State Warriors, og der står nu 2-2 i NBA's finaleserie mellem San Francisco-holdet og Boston Celtics.

Warriors tog natten til lørdag dansk tid sin anden sejr mod Boston Celtics. Kampen endte 107-97 til udebaneholdet.

De to hold dyster over en serie af højst syv kampe for at finde vinderen af den indeværende NBA-sæson. Første hold til fire sejre kåres som ligaens mester.

Op til kampen havde der været tvivl om Golden State Warriors-stjernen Steph Curry, som havde pådraget sig en skade.

Han gjorde det dog klart inden opgøret, at han skulle på banen for at hjælpe holdet.

Og hjælpen fra Curry var til at mærke. Ifølge nyhedsbureauet AFP havde stjernespilleren en af de bedste kampe i sin karriere.

Steph Curry formåede at lave 43 point for sit hold, hvoraf 21 kom fra trepointsscoringer. Curry var desuden på pletten med ti rebounds i kampen.

For Boston Celtics var det igen Jayson Tatum og Jaylen Brown, som så bedst ud. De formåede dog ikke helt at ramme samme niveau som i den forrige kamp mellem de to hold.

Tatum lavede 23 point, mens Brown blev noteret for 21.

Næste gang, de to hold støder hovederne sammen, bliver det på Golden State Warriors' hjemmebane i San Francisco, Chase Center. Kampen bliver spillet tirsdag klokken 03.00 dansk tid.

Både finaleseriens første og anden kamp blev spillet på Chase Center. Boston Celtics kom bedst ud af den første med en sejr på 120-108. Golden State Warriors vandt dog anden kamp på Chase Center overlegent med 107-88.