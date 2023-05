Miami Heat afværger Bostons comeback og sikrer finaleplads

Miami Heat har tidligt tirsdag morgen dansk tid gjort det af med Boston Celtics i den syvende og afgørende kamp i NBA-slutspillets semifinaleserie og dermed sikret sig en plads i finalen mod Denver Nuggets.

Resultatet endte 103-84 til Miami Heat, som var rejst til Boston i delstaten Massachusetts.

Jimmy Butler lavede 28 point for gæsterne, og blev udnævnt som semifinaleseriens MVP (mest værdifulde spiller, red.) efter at have stået bag hele 24,7 point, 7,6 rebounds og 6,1 assister i gennemsnit over de syv kampe mod Boston.

Caleb Martin bidrog med 26 point til Miami Heat i kampen.

Miami Heat kan dermed se frem til at blive østkystens repræsentant i finalekampen i USA's bedste basketballliga.

Her venter Denver Nuggets, som i vestkystens slutspil slog LeBron James og Lakers ud i semifinaleserien i sidste uge.

Det var ellers begyndt at se nervepirrende ud for Miami Heat, som havde lagt suverænt ud i semifinaleserien med sejre i alle tre første kampe.

Boston Celtics fik dog vendt skuden og tog sejre i samtlige tre efterfølgende kampe.

Dermed stod der 3-3 i det samlede regnskab, og semifinaleserien måtte ud i den syvende og afgørende kamp.

Opgør i NBA-slutspillet afgøres i et bedst-af-syv-format. Det betyder, at man skal vinde fire kampe mod modstanderen for at gå videre til næste runde.