Midt i kæmpe kaos: Storklub får ny træner

Basketballholdet Los Angeles Lakers har angiveligt hyret Frank Vogel som ny cheftræner.

Det rapporterer tv-stationen ESPN, der har talt med unavngivne kilder i den bedste amerikanske basketball-liga, NBA.

Ifølge ESPN's kilder fløj Vogel til Los Angeles torsdag, hvor han mødtes med Lakers' ledelse. Lørdag skrev han angiveligt under på en treårig kontrakt.

Ved sin side får Frank Vogel ifølge ESPN den tidligere basketballstjerne Jason Kidd i en fremtrædende rolle som assistenttræner.

Cheftrænerjobbet blev ledigt i midten af april, da Los Angeles Lakers og Luke Walton blev enige om at gå hver til sit efter endnu en skuffende sæson for det tidligere ellers så dominerende hold i NBA.

På trods af tilgangen af stjernespilleren LeBron James missede Los Angeles Lakers slutspillet for sjette sæson i træk. Derfor har holdet brug for en ny træner til at vende den kedelige statistik.

Luke Walton førte Lakers til 98 sejre og 148 nederlag i NBA.

Los Angeles Lakers er med 16 NBA-titler det næstmest vindende hold i ligaens historie efter Boston Celtics. Det seneste mesterskab blev vundet i 2010.

45-årige Frank Vogel er den tredje træner, der har fået tilbudt cheftrænerposten i Los Angeles Lakers. Både Monty Williams og Ty Lue har tidligere afvist et tilbud fra Lakers.

Frank Vogel var cheftræner for Indiana Pacers fra 2010 til 2016 og trænede Orlando Magic fra 2016 til 2018.



Med ansættelsen af Vogel mangler Lakers dog fortsat at ansætte en sportslig ansvarlig, efter at legenden 'Magic' Johnson chokerede alle med sin pludselig opsigelse i sidste måned.

