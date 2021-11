Mie Skov er på toppen i to forskellige sportsgrene

Mie Skov har gennem mange år været kendt som Danmarks bedste kvindelige bordtennisspiller.

Sideløbende med sin karriere som professionel bordtennisspiller er den 35-årige dansker også blevet ret god inden for den hurtigt voksende ketsjersport padel.

Faktisk så god at hun i denne uge deltager ved VM i Qatar som en del af det danske kvindelandshold.

- Det er typisk for mig at kaste mig ud i noget og få det til at ske.

- Jeg spiller stadig bordtennis, men bruger meget tid på padel og er blevet afhængig af det. Hvis jeg ikke har spillet en dag, så har jeg brug for mit fix, siger Mie Skov.

Hun har spillet padel i to år og rangerer i øjeblikket som den niende bedste på kvindesiden i Danmark.

- En veninde spurgte mig, om det var VM i bordtennis eller padel, jeg skulle til, og da jeg svarede, at det var padel, sagde hun; 'du er for sindssyg'.

- Jeg havde ikke en gang selv tænkt over det, men det er jo ret vildt, at jeg er på landsholdet både det ene og andet sted, siger Skov.

Tidligere på året forsøgte hun at kvalificere sig til sommerens OL i Tokyo. Det var i bordtennis, hvor hun også spiller professionelt i tyske TTG Bingen, hvilket byder på jævnlige rejser mellem Danmark og Tyskland.

Det er dog ikke sådan, at den forholdsvis nyfundne interesse for padel har fået Mie Skov til at overveje at stoppe med bordtennis, for hun elsker at dyrke begge sportsgrene.

Oveni i et liv med to sideløbende sportskarrierer finder hun endda også tid til at drive sin egen virksomhed, hvor hun tilbyder klienter fysisk og mental træning.

- Det er rimelig heftigt, det jeg har gang i. Jeg har travlt, men jeg er så glad.

- Jeg spiller bordtennis, fordi det er topfedt, og jeg kan leve af det. I farten kan jeg godt glemme, hvor privilegeret det er, at jeg kan rejse rundt og spille både på det ene og andet landshold.

- Jeg er meget struktureret i forhold til planlægningen af min tid. Op til en uge udvælger jeg, hvilke dage jeg vil dedikere til min virksomhed og til den ene og anden sport, siger hun.

Lige nu er padel en ren udgift for hende, mens hun tjener sine penge de andre steder. En personlig sponsor vil betyde, at hun på sigt kunne dedikere mere tid til at spille padel.

Mie Skov har tidligere prøvet at satse for ensidigt på en bestemt ting, og det ønsker hun ikke at gentage.

I 2012 deltog hun ved OL i London i bordtennis, men to år senere indstillede hun karrieren. Sidste år vendte lysten til bordtennis på topplan tilbage, og hun forsøgte at jagte en plads ved legene i Tokyo.

- Jeg har prøvet at være eliteidrætsudøver 120 procent, og jeg var ikke glad dengang. Derfor vil jeg gerne vise, at man kan være eliteidrætsudøver på flere måder og faktisk have en fest med det på samme tid, siger Mie Skov.

Til VM i Qatar er de danske kvinder havnet i gruppe med Italien, Holland og Belgien. De første gruppekampe spilles mandag. De to bedste hold går videre til kvartfinalerne.