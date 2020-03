Mike Tyson: - Jeg vil hellere dø end leve

Der er ingen tvivl om, at den legendariske bokser Mike Tyson har været i nærkontakt med døden under sin aktive karriere som bokser, der varede fra 1985 til 2005.

Og døden er stadig meget nærværende i Mike Tysons tanker. I et nyt stort interview med det britiske sports-medie The Sportsman fortæller Mike Tyson følgende:

- Jeg vidste, at der var en mulighed for, at jeg kunne dø under træning eller under en kamp. Men jeg var ikke bange, fordi jeg tænkte, at hvis nogen skulle dø, så var det mig, der ville sørge for det dræbende slag, siger Mike Tyson.

- Den selvtillid var en overlevelses mekanisme. Men nu, ud fra min erfaring og ud fra, hvad jeg tror på, samt fra min større viden omkring det at eksistere, er jeg faktisk mere villig til at dø.

Sådan lyder ordene fra bokse-legenden til The Sportsman,

Mike Tyson på karrierens tinde. Her går det ud over Larry Holmes i en titelkamp i Atlantic City i 1988. Foto: AP

Journalisten i det britiske sportsmagasin spørger direkte Tyson, om han ser frem til at dø.

Hertil svarer han følgende:

- Ja. Jeg frygter ikke døden. At leve er faktisk mere kompliceret for mig end at dø. Det tror jeg. Jeg ved ikke, om det er rigtigt. At leve kræver meget mod. Uden mod kan man ikke klare livet. At leve er en rejse. At leve er en kamp, lyder det fra Tyson.

Og her bliver Michael Spinks slået i gulvet af Mike Tyson i 1988. Foto: AP

Mike Tysons liv har på mange måder været en rutsjebane. Han blev verdensmester i boksning som 20-årig. Så blev han dømt for voldtægt og røg tre år i fængsel.

Da han blev løsladt, havde han 400 millioner dollars i banken. Men på ganske få år var pengene væk, og han blev erklæret konkurs.

Det er gået op og ned for legenden. Men gennem de sidste par år har han fået styr på karrieren igen med et hverv som skuespiller samt sine one-man-shows, som han rejser rundt med.