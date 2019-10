Million-betalinger for europæisk eventyr

Du kan se alle Bakken Bears' europæiske kampe live og gratis på ekstrabladet.dk...

Den succesrige aarhusianske rigmand Claus Hommelhoff er vild med basketball.

Så meget at manden, der selv har kaldt sig den dårligste klædte forretningsmand, er villig til at betale for et nyt europæisk eventyr til Bakken Bears.

De seneste to år har pengemanden betalt i alt tre millioner kroner, ligeligt fordelt med halvanden million kroner pr. sæson, hvor de 17-dobbelte danske mestre i FIBA Europa Cup er nået til henholdsvis semi- og kvartfinalen.

- Jeg har fået Claus til at betale, lyder det frejdigt fra sportsdirektør Michael Piloz, som udover at være på fornavn med rigmanden har en meget kort vej til pengene,

Siden 2009 har Claus Hommelhoff nemlig været formand for de mangedobbelte mestre.

I 2018 kunne rigmandens selskaber fremvise et overskud over 100 millioner kroner, så Bakken Bears' eventyr ude i Europa har ikke kostet ham alverden.

Foruden at være medejer af formue- og investeringsrådgivningsfirmaet Formuepleje er han med i Domis Ejendomme og Aktieselskabet CBH og derudover i følge Finans et spindelvæv af andre firmaer.

Direktør Claus Hommelhoff, der også er formand for Bakken Bears, betaler regningen for mestrenes europæiske eventyr (Foto: Casper Dalhoff/Polfoto)

Efter at være nedsmeltet totalt i kvalifikationen til Champions League mod Keravnos fra Cypern, hvor Bakken Bears smed en føring på ni point fra udekampen, da man hjemme i Vejlby Risskov-hallen tabte med 25 point, skal aarhusianerne forsøge at rejse sig i FIBA Europa Cup.

Der er første kamp i gruppen onsdag kl. 18.30, hvor Bakken Bears skal møde gruppens formentligt stærkeste hold, Egis Körmend fra Ungarn.

Derefter venter endnu en hjemmekamp mod Kataja fra Joensuu i Finland, inden der følger tre udekampe, inden der sluttes af med en hjemmekamp mod Legia Warszawa.

Det er de næste seks onsdage, at det går løs, og det er de to bedste fra gruppespillet, som vil komme videre.

- Succeskriteriet for os er at ramme vores niveau, og så må vi se, hvad det rækker til, siger Michael Piloz.

