Millioner mangler: Udsat for svindel

Flere jamaicanske medier skriver, at Usain Bolt er blevet udsat for svindel for flere millioner i løbet af sidste år

Verdens hurtigste mand - Usain Bolt - er blevet udsat for svindel.

Ifølge den jamaicanske avis The Gleaner drejer det sig om aktier og obligationer til en værdi af små 70 millioner kroner, som svindlere har tyvstjålet fra et holding- og investeringsfirma, hvor Bolt havde en større andel placeret.

TV 2 Norge og VG skriver, at OL-guldvinderen i alt har fået stjålet for 60 millioner norske kroner, hvilket cirka svarer til 41 millioner danske kroner.

Foto: Gregers Tycho

Usain Bolts manager Nugent Walker oplyser til The Gleaner, at Bolt opdagede det for fire dage siden, uden at manageren vil bekræfte den samlede sum, fordi det hele stadig efterforskes.

Det skulle være sket i løbet af sidste år.

En tidligere ansat i holding- og investeringsfirma er angiveligt involveret i svindlen.

Usain Bolt vandt OL-guld på 100- og 200 meter ved OL i Beijing i 2008 ved at sætte verdensrekorder på begge distancer.

Usain Bolt vandt 14 VM-medaljer - 11 af guld - og otte OL-guldmedaljer i sin karriere