Årets mest læste: - Kæmpe risiko for fiasko

Efter to minutter og 43 sekunder var det hele forbi, men sikke en hype der var om MMA-braget.

Mark O. Madsens lynsejr over bokseren Patrick Nielsen blev en af de mest læste sportsartikler på ekstrabladet.dk i løbet af 2019, og der er ingen tvivl om, at den aparte konstellation tiltrak sig enorm opmærksomhed.

- Der er rigtig mange lag i den kamp. Det er for eksempel helt urealistisk for mig at høre, at det har været noget af det mest læste på Ekstra Bladet i løbet af året, siger Mark O. Madsen på en lidt skrattende forbindelse fra Las Vegas.

- Selve kampen var der ikke så meget anderledes ved, for jeg forsøgte at holde snuden i sporet. Jeg lukkede ham ned relativt hurtigt.

- Der var også noget økonomisk i det, for det har gjort, at jeg har kunnet gå all-in med sporten. Det var den største kamp, den første på pay-per-view i dansk MMA-historie, og vi formåede at fylde KB Hallen.

Mark O. Madsen træner flere gange om dagen, når han opholder sig i USA. Her mod stjernen Kamaru Usman. Privatfoto

Tidligere på året forklarede den 35-årige fighter, at indtjeningen ved den højt profilerede kamp gav det samme som tre gange OL. Nu bruger han pengene på at udvikle sig. I alt har han været i USA i tre måneder i 2019, og her har han trænet med de helt tunge drenge inden for sporten.

- Den økonomi gør, at jeg kan satse på MMA på en anden måde, end andre danske kæmpere gør.

- De penge kommer fra Patrick Nielsen-kampen. Den finansierer min satsning.

Ørkenen i Nevada er et godt sted at restituere. Åbenbart. Privatfoto

'The Olympian' med bokselegenden Mike Tyson. Privatfoto

- Hvad hvis den her kamp ikke var blevet lavet?

- Det er lidt sjovt ... Jeg har ikke været i stand til at lave en plan eller et manuskript. I marts 2018 sagde jeg, at jeg indstillede brydekarrieren og ville gå 100% ind i MMA. Målet var UFC. Jeg havde ingen ide om, hvordan jeg skulle komme derhen.

- Den her rejse er jo en dans på en knivsæg. Risikoen for fiasko har været overhængende - både sportsligt og økonomisk. Jeg er dybt taknemmelig for, at det er gået fantastisk.

Blandt højdepunkterne nævner han, at hans eget Team Olympian har arrangeret fem ud seks tv-transmitterede stævner de seneste år, etableret Olympian Gym og trænet så intensivt i Las Vegas, som det har været tilfældet. På de sociale medier holder han sine følgere opdateret, og han kan sagtens mærke, at det har taget fart.

- Det er en snebold-effekt. Det har vokset sig større og større.

Året har budt på vanvittige opture, men der har også været hårde tider. I forbindelse med Patrick Nielsen-kampen fik han en ærgerlig side af MMA-verdenen at se.

- Der fulgte også lidt galde med. Internt i MMA-miljøet. Det var Team Olympian, altså mit hold, der stod for det event, og der var ret toneangivende personer i miljøet, der ville boycotte. Det var bagsiden af medaljen. Nogen i branchen havde det svært ved kampen. Jeg kan have lidt svært ved at forstå dem. Jeg nævner det, fordi det var en del af det.

Mark O. Madsen har været meget væk for at fokusere på træningen. Privatfoto

I alt har den danske MMA-stjerne været i USA tre måneder i løbet af 2019. Privatfoto

Det har dog været det hele værd, vurderer han.

- Men det var en fantastisk stemning. En festdag for dansk MMA. Rent økonomisk stod vi med håret i postkassen, hvis der ikke var kommet nogen, men det gjorde der jo.

- Da alle var taget hjem, skulle jeg være med til at rydde op, siger han med et grin.

Det er endnu uvist, hvor næste opgave i MMA-buret ligger, men det smager af mere UFC for den danske stjerne, der fik debut på første klasse i september.

