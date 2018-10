Absurd løn i buret: Tjener svimlende beløb på megakamp

LAS VEGAS (Ekstra Bladet): For fem år siden var Conor McGregor en ung irsk knægt på kontanthjælp, der ikke vidste, hvad han skulle udrette med sit liv.

På lørdag forventes han at sprænge banken, når han går i buret for at genvinde titlen mod sin russiske ærkerival Khabib Nurmagomedov ved stævnet UFC 229 i Las Vegas.

Kampen forventes at blive den største nogensinde i sporten Mixed Martial Arts (MMA), og det medfører per tradition en kæmpe lønningspose til den irske superstjerne, hvis navn i disse dage er på alles læber.

- Vi anslår at sælge omkring 3 - 3,5 millioner pay per view-abonnementer. Lad os sige, at jeg er tæt på omkring 50 millioner dollars (324 millioner kroner, red). For en MMA-fighter er det utroligt at tjene 50 millioner dollars i en MMA-kamp, siger Conor McGregor med et smil på læben ved pressemødet torsdag i Las Vegas.

Sølle 188 pund stod der på Conor McGregors kontanthjælpscheck for fem år siden. I dag har han købt en båd og døbt den 188 som et minde for de hårde tider. Han vil med egne ord aldrig glemme, hvor han startede fra.

Tiderne har dog ændret sig gevaldigt. Det er nemlig langt fra første gang, at millionerne vælter ind i Conor McGregors bankkonto. Sidste år boksede den rapkæftede irer en endnu større kamp, dog i boksregi, mod legenden Floyd Mayweather.

Dengang kunne han gå hjem med en check på omkring 100 millioner dollars på trods af, at han tabte på teknisk knockout i 10. omgang. Ifølge erhvervsmagasinet Forbes gjorde indtjeningen Conor McGregor til verdens fjerde bedstbetalte atlet med en samlet indtjening på 626 millioner kroner i 2017.

Den 30-årige irer var sidste år kun overhalet af fodboldstjernerne Cristiano Ronaldo og Lionel Messi samt sin overmand boksestjernen Floyd Mayweather på en suveræn førsteplads med en samlet indtjening på 1,8 milliarder kroner.

Fem facts Conor McGregor gør comeback efter to års pause fra MMA. Khabib Nurmagomedov er ubesejret i karrierens 26 kampe. Conor McGregor blev den første dobbelte UFC-mester. Khabib Nurmagomedov vandt McGregors titel, da han blev frataget den. Begge fightere er 30 år gammel.

