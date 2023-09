Afkræfter rygter: - Er videre med livet

Hun har været den styggeste kvinde i en oktagon, den alle ville slå.

Medvirket i flere Hollywood-baskere som Fast & The Furious-filmserien og Baywatch, og så har hun wrestlet i WWE samt vundet bronze i Judo ved OL i Beijing.

Ronda Rousey er en alsidig og eftertragtet kvinde. Og pludselig begyndte rygterne om et comeback til stedet, der fik hende på verdenskortet. UFC kaldte, eller gjorde de?

Det britiske medie The Mirror var nysgerrige på manges vegne, da de spurgte UFC-præsidenten Dana White, hvad han ville sige til at se Ronda Rousey i UFC-ringen igen. Her tiltalte den iltre UFC-præsident comeback-rygterne som noget værre lort.

- Hvem har bragt det? Om jeg ville bifalde en retur? Ronda skal til at have børn, Ronda er den kvinde, der har støbt fundamentet for kvindekampsporten her i UFC, svarede Dana White på et pressemøde for UFC's 'Contender'-serie.

- Så var hendes drøm at wrestle i WWE, så gjorde hun det og mere til. Så hun har tjent sig røven fuld af penge, så hun er på vej videre med livet.

Ronda Rousey forlod tilbage i start august WWE, der er den amerikanske showwrestlings organisation, efter hun tabte til eventet 'Summerslam'.