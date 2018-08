Alle mænds værste mareridt: Sports-profil borer testikler til blods

Hvis mandlige læsere føler en stikkende smerte i underlivet, når de læser dette, så er det helt forståeligt.

For skader i skridtet er ikke noget at spøge med - og da slet ikke når det drejer sig om en skade som UFC-kæmperen Bryce Mitchells.

Bryce Mitchell besejrede Tyler Diamond i sin UFC-debut. Her med et højt spark - som han ikke kommer til at udføre foreløbig. Foto: Jeff Bottari/Zuffa LLC/Getty Images

Under lidt huslige sysler fik den ubesejrede 23-årige amerikaner nemlig revet pungen næsten midt over, efter at en boremaskine smuttede for ham.

Bryce Mitchell viste sine blodige boxershorts frem på Facebook efter den uheldige episode. Privatfoto

Detaljerne kommer her - så er I advaret...

Ungersvenden var ved at bore en plade op i sit hjem. Han stak boremaskinen i lommen, mens han balancerede pladen på plads. Da han greb ud efter boremaskinen, gik den i gang og borede sig ned i den arme mands testikler.

Da han fik den stoppet, var pungen flænset til blods, og det hele viklet så meget ind i boremaskinen, at han måtte skifte boreretning og på den måde vikle det ud.

Det skriver han på Facebook:

Her skriver han, at pungen blev flået midt over, og han lagde også et billede op fra hospitalet med de blodige boxershorts.

Av, av.

Han forklarer dog, at han er blevet lappet sammen igen, men at det kommer til at koste ham lang tid væk fra sporten - fordi han frygter, at et højt spark kan flå stingene op.

Dermed bliver det foreløbig ved blot en enkelt kamp i UFC. Mitchell debuterede i UFC 6. juli, da han point-besejrede Tyler Diamond i fjervægt.

