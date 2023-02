Amerikansk MMA-legende dropper sine børn: Jeg er russer

Jeff Monson frasiger sig sin amerikanske baggrund og sit amerikanske pas og foretrækker russere frem for sine egne børn

Jeff Monson har fire børn med tre forskellige kvinder.

Tre af børnene bor hos deres mødre i USA, og vi aner simpelthen ikke, hvornår han har set dem sidst – og hvornår han kommer til at se dem igen.

For Monson er gået hen og blevet full time-russer. Trods sit amerikanske statsborgerskab, trods hans amerikanske opvækst. For han er kommunist og kæmpe tilhænger af både Vladimir Putin og invasionen af Ukraine.

Så nu er han klar til at tage sit amerikanske pas og smide efter den første og bedste hund, han ser.

- Jeg er uenig i amerikansk politik, fordi de blander sig i andre landes interne affærer, og folk lider under det, siger han til det russiske nyhedsbureau TASS.

- Ja, jeg har børn i USA, men jeg elsker Rusland, og jeg elsker det russiske folk. Jeg holder af alt her, og jeg vil kun have ét pas, det russiske.

52-årige Monson, der vejer et pænt stykke over 100 kg, selvom han kun er 175 centimeter høj, har været russisk statsborger, siden Putin tildelte ham det i 2018.

Jeff Monson i retten i Washington i 2009, hvor han var tiltalt for at have spraymalet anarkistiske fredsymboler på US Capitol i hovedstaden. Her en del år senere bakker han op om den russiske invasion af Ukraine. Foto: Steve Bloom/AP/Ritzau Scanpix

Monson i selskab med lederen af det russiske kommunistiske parti, Gennady Zyuganov, ved Vladimir Lenins grav i Moskva. Foto: Maxim Zmeyev/Reuters/Ritzau Scanpix

Der gik ikke lang tid derefter, før han blev valgt til et offentligt embede i Krasnogorsk-regionen i Moskvas vestligste hjørne.

’The Snowman’, som han blev kaldt, da han var aktiv, vandt 61 af sine 90 kampe og vandt desuden verdensmesterskabet i brasiliansk jiu-jitsu.

For nogle år siden udtrykte han ønske om at blive optaget i det kommunistiske parti i Rusland og udtalte i den forbindelse, at ’socialisme er den eneste måde, vi kan overleve som race på’.

Monson har tidligere udtalt, at han har ’en russisk sjæl’. Den kan han rigtigt få mulighed for at dyrke nu.