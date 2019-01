Amok i voldsorgie: Superstjerner straffet

Der var ikke så meget tvivl om udfaldet.

Conor McGregor havde fået decideret tæsk af Khabib Nurmagomedov i det længe ventede UFC-opgør i oktober sidste år.

Men da kampen var afgjort, udbrød der kaos.

Nurmagomedov fløj ud af ringen og angreb McGregors træningspartner Dillon Danis. Alt imens blev McGregor angrebet af to medlemmer af Nurmagomedovs team i ringen og gik selv til modangreb.

De vanvittige scener skabte overskrifter verden over. Og nu - efter mere end tre måneders behandlingstid - er dommen så endelig faldet over de to kæmpere.

Khabib Nurmagomedov havde godt styr på McGregor. Foto: Ritzau Scanpix

Da kampen fandt sted i Las Vegas, Nevada, er det Nevada Athletic Commission (NAC), der som lokal instans har været ansvarlig for straffen.

Kommissionen har tildelt Conor McGregor en karantæne på seks måneder samt en bøde på 50.000 dollars (330.000 kroner, red.), mens Nurmagomedov er blevet straffet med ni måneder ude af ringen og hele 500.000 dollars (3,2 millioner kroner, red.) i bøde.

Nurmagomedov kan dog få skåret tre måneder af sin straf, hvis han deltager i en kampagne mod mobning.

To medlemmer af Nurmagomedovs team er også blevet straffet. Kæmperens fætter Abubakar Nurmagomedov og Zubaira Tukhugov er blevet bandlyst fra ringen i et år og har begge fået en bøde på 25.000 dollars (165.000 kroner, red.).

Dog er det gældende for alle karantænerne, at de bliver tilbagedateret som gældende fra kampens dato 6. oktober 2018. Det betyder, at McGregors karantæne allerede udløber 6. april. Det samme vil Nurmagomedovs, hvis han altså indvilliger i at lave kampagnen mod mobning.

Det er uvist, om de to kæmpere frister skæbnen med en revanchekamp.

