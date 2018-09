Brutalt angreb på porno-kæreste gav livstid: Sportsstjerne taler for første gang

MMA-stjernen Jonathan Koppehaver blev idømt livstid, efter han var tæt på at slå sin daværende kæreste ihjel. Nu siger han for første gang undskyld

Pornostjernen Christy Mack oplevede sit livs mareridt tilbage i 2014.

Hendes kæreste, MMA-stjernen Jonanthan Koppenhaver, braste ind, da hun var i seng med en anden mand, gennemtævede dem begge og voldtog hende.

I 2017 fik han en livstidsdom, der gør, at han først kan prøveløslades i 2053. Siden har han ikke ytret et eneste ord i offentligheden - før nu.

Optagelserne til en dokumentar om den dømte MMA-kæmper er i gang, og i den forbindelse er der lavet et interview med ham fra fængselscellen i Ely State Prison i Nevada.

Her giver han for første gang en undskyldning til Christy Mack og Corey Thomas efter overfaldet.

- Før jeg fandt Gud, var det hele hendes skyld. Hun havde en fyr i min seng, og det var hendes skyld. Jeg blev totalt blind, men efter jeg har set livet gennem Jesus' øjne, kan jeg se, at jeg selv lagde den mand i sengen med mine mange sidespring, misbrug og forsømmelse. Jeg var grunden til, at han lå der. Jeg skabte den situation, siger han i interviewet.

Christy Mack som hun så ud efter den berygtede ekskærestes afstraffelse af hende i august 2014. Foto: Twitter/Christy Mack.

Brutalt overfald

Christy Mack var helt forslået efter den timelange mishandling, og pornostjernen frygtede for livet hele vejen igennem.

Koppehaver med tilnavnet War Machine fortryder alt, der skete dengang.

- Jeg endte med at skade en, som jeg elsker. Der går ikke en dag, uden jeg fortryder det. Og jeg hader det. De hader mig måske allesammen, men ingen hader mig så meget, som jeg hader den mand, som jeg var engang.

Koppenhaver og Mack nåede at medvirke i en nøgenbilledserie sammen, mens de var kærester. Foto: Jules Jordan Video/Splash News

Foto: Jules Jordan Video/Splash News

- Jeg undskylder af hele mit hjerte over for Christy. Jeg er ked af det, Christy. Jeg er ked af det, der skete, siger han og undskylder dernæst over for Macks mor og bror samt Corey Thomas, som var manden, der lå ved Macks side i sengen, da Koppenhaver braste ind. Thomas blev også brutalt overfaldet af MMA-kæmperen.

Han kan ikke præcist forklare, hvor det er gået galt for ham, men opvæksten og MMA-miljøet har sat sine spor, fortæller han.

- Alle mine mentorer indenfor MMA var altid ude for at knalde damer, tage steroider eller tage stoffer. Alle, jeg så op til, var maniske. Det ville jeg også være.

Foto: Jules Jordan Video/Splash News

Ny kvinde i livet

Fra fængslet sender han også en besked til fans, der stadig støtter ham trods hans ugerninger.

- Jeg sætter pris på al kærligheden og støtten og håber, at ingen ser op til mit gamle jeg. Jeg hader, hvem jeg var.

- Jeg sårede mange mennesker med min levemåde, og Gud gav mig så mange muligheder i livet. Jeg kunne have gjort det så godt, men jeg brugte altid mine evner til ondt.

I sin tid i fængslet har flere kvinder skrevet til ham, og han er faldet for en af dem. Først var Ashley Farrington bare penneven, men så udviklede det sig, og han ser nu også hendes barn som sit eget.

- Jeg var imod det til at starte med, for jeg troede, at jeg ødelagde hendes liv ved at tage hende ind i mit rodede liv.

- Jeg føler mig så velsignet med en kone og et barn.

Koppenhaver fik UFC-debut i 2007 og opnåede 14 sejre og fem nederlag i sin karriere. Foto: AP

Havde alt

Livet i fængslet er hårdt, men Koppenhaver er klar over, at hans handlinger må have konsekvenser.

- Det er fængsel, og det er ren nedtur, men jeg fortjener at være her. Jeg havde brug for det her for at finde Gud og sandheden. Gud har endda givet mig en kone og en lille søn. Jeg kan ikke klage overhovedet. Jeg har ikke oplevet så meget glæde i mit liv, for jeg var altid helt tom tidligere, siger han og fortæller også, at han var på kanten af selvmord flere gange.

- Det var dengang, jeg var ude og havde alt. Nu er jeg herinde og har intet, men for en gangs skyld har jeg sluttet fred med det.

MMA-kæmperen kom første gang på kant med loven, da han blev dømt for at slå og kvæle en mand til bevidstløshed tilbage i 2008, og han fik senere domme for flere barslagsmål.

