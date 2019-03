BANG! Vild knockout-sejr til dansker

Danske Nicolas Dalby sørgede for aftenens højdepunkt ved Cage Warriors 103, da han knockoutede sin franske mostander med et venstre-slag i fjerde runde.

- Jeg kunne mærke at jeg ville save ham over allerede i første omgang og det endte jeg jo også med at gøre.

- Jeg pressede ham hårdt i de første tre runder, men i fjerde runde kørte jeg ekstra hårdt på ham, selv da jeg så, at jeg havde ramt ham godt blev jeg ved, og det gav mig sejren, sagde Nicolas Dalby efter kampen.

Nu kan Dalby kalde sig weltervægtmester i Cage Warriors. Han nød opbakingen fra de mange danske fans i KB Hallen.

- Det var fuldstændig eminent at kæmpe foran så mange fans, der råbte mit navn, sagde Dalby til Ekstra Bladet efter sejren.

Foto: Jan Sommer

Nicolas Dalby har tidligere kæmpet i den verdens bedste MMA-liga, UFC. Efter nogle års fravær, er han opsat på at vende tilbage til toppen.

Tidligere på ugen fortalte Dalby til Ekstra Bladet, at han med en spektakulær sejr i aftenens Cage Warriors havde gode muligheder for at vende tilbage i det gode selskab.

- Jeg har en kamp mod Ross Houston i Cage Warriors, men hvis UFC kommer og banker, så er det førsteprioriteten, sagde Nicolas Dalby.

Der har på det seneste floreret rygter, om at UFC-ligaen skulle komme til Danmark med et stævne.

