Bekræfter vildt MMA-rygte: Mark O. mod Patrick Nielsen

- Jeg kan bekræfte, at vi arbejder på et stort stævne i starten af juni, men der er endnu ikke underskrevet en kontrakt med en arena, siger MMA-kæmperen Mark O. Madsen, der pludselig har fået en weekend med mange opkald.

BT.dk skrev nemlig lørdag eftermiddag, at han er på vej ind i MMA-buret mod bokseren Patrick Nielsen.

- Min telefon eksploderede.

Men skal du møde Patrick Nielsen?

- Min manager har været i dialog med Patrick Nielsen-lejren om sådan en kamp. Det kan jeg godt bekræfte, siger Mark O. Madsen, som samtidig understreger, at ingen kontrakt endnu er underskrevet.

Er du begyndt at træne op til at møde en bokser?

- Nej, så langt er vi ikke endnu, men det ville være et spændende match up. En striker versus en grappler, som jeg jo er som tidligere bryder. To udøvere fra hver deres verden. Jeg tror ikke, at sådan en kamp ville gå tiden ud.

Mark 0. Madsen har kun været i MMA-verdenen i et års tid, men hans tilstedeværelse er allerede blevet bemærket – både i ind- og udland.

- Det har været 12 spændende og meget brutale måneder. Jeg er meget på landevejen for at finde de rigtige sparringspartnere, men nu har jeg fundet et par investorer, der går med i Olympian Gym, som jeg vil åbne i Maribo. Så har jeg kun 20 minutter hjem og kan stadig også være både ægtemand og far til mine børn.

Hvor længe kan du blive ved?

- Jeg tror, jeg har fem gode år tilbage som MMA-figther. Jeg lever mere professionelt i dag, end jeg gjorde, da jeg som 20-årig vandt min første VM-medajle som bryder, siger det 34-årige muskelbundt.

Det har endnu ikke været muligt at få en kommentar fra Patrick Nielsen.

Se også: Bokse-chok: Patrick Nielsen og Mark O. Madsen i MMA-brag