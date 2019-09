Besvimede midt i triumf: 40 sekunder ændrede alt

Han er et af de absolut største navne, når UFC kommer til København denne weekend.

Og det er ikke så underligt, når man ser på Jack Hermanssons spektakulære vej til toppen af MMA-sportens svar på Champions League.

Den 31-årige svensker, der i mange år har været bosat i Norge og optræder under norsk flag, kom for alvor frem i rampelyset i maj sidste år.

Her tog han del i en vanvittig fight på udebane i Rio de Janeiro.

Selv beskriver han det som sin vigtigste kamp i karrieren. Modstanderen var brasilianske Thales Leite, der havde mange tusinde lokale støtter i ryggen på lægterne.

Hermansson var presset i bund i buret. Han havde brækket et ribben, og Leite prøvede at udnytte det ved at kaste sig over ham. Som et såret dyr.

Brasilianeren forsøgte med et greb rundt om Hermanssons nakke. Skandinaven skulle drænes for luft og til sidst give op.

Sådan gik det bare ikke.

Leite kom ud af position, inden en 'submission' blev en realitet. På det tidspunkt var Hermansson besvimet, men han kom til sig selv og var pludselig på toppen af brasilianeren.

- Det er noget af det hårdeste, jeg har været i gennem, siger Hermansson til Aftonposten.

Thales Leites forsøgte at få greb om Jack Hermansson, men selv om han besvimede undervejs, lykkedes det svensk-nordmanden at komme fri og vinde. Foto: Mauro Pimentel/Ritzau Scanpix

Jack Hermansson var i gråd efter sinm triumf i Rio de Janeiro, hvor han var tæt på at måtte kapitulere. Foto: Mauro Pimentel/Ritzau Scanpix

Fra det sekund tippede kampen. Den europæiske gæst tæskede løs på den sydamerikanske vært, hvis ve og vel blev reddet af dommeren, der kom ham til undsætning.

Hermansson havde vundet. 40 sekunder efter, at han var besvimet.

Sådan en bedrift giver genlyd. Et brækket ribben blev afløst af et gigantisk rygstød.

Den skandinaviske succes-historie blev en fortælling over flere kapitler. Hermansson vandt efterfølgende tre kampe på stribe over flere af de allerstørste navne i UFC.

Det hele kulminerede i april, da han stod for det, der betegnes som den største bedrift i norsk MMA-historie. Ronaldo Souza, som dengang var nummer fire i verden, blev sat til vægs efter fem runder.

Hermannson blev budt ind til kampen på et afbud, og han havde kun haft tre uger til at gøre sig fit til fight ...

Lørdag træder han ind i Royal Arena med lidt mere forberedelse, men nemt bliver det med sikkerhed ikke for UFC-verdensranglistens nummer fem.

Storkampen i mellemvægt skal han møde amerikanske Jared Cannonier, der er rangeret som ni i samme tabel.

Ekstra Bladet dækker det store show LIVE lørdag, hvor de danske stjerner Mark O. Madsen og Nicolas Dalby ligeledes skal i aktion.

