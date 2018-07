Blodet løber fra ansigtet: Her vinder MMA-dansker brutal gyser-kamp

Det blev en tæt fight i Hamborg. Vanvittig tæt, faktisk.

Med dommerstemmerne 29-28, 28-29, 29-28 hev danske Damir Hadzovic sejren i land trods hjemmebanefordel til tyske Nick Hein.

Den danske MMA-kæmper landede et par store slag i den sidste runde, hvilket reddede ham og sendte modstanderen mod nederlag.

Blandt andet fik Hein en ordentlig én til ansigtet, så blodet dækkede ansigtet.

Flere MMA-medier havde dog danskeren til at vinde mere sikkert end dommerne.

Hadzovic er nu på to sejre og to nederlag i UFC-sammenhæng, men seneste sejr kan forhåbentlig give ham et ekstra skub i den rigtige retning, så større kampe kan komme på tale. i det samlede MMA-regnskab har han 12 sejre og fire nederlag.

Den 31-årige jernmand har bosniske rødder, men har brugt det meste af sin opvækst i Esbjerg.

I ringen bærer han gerne både et bosnisk og et dansk flag ind.

