Blodige billeder: Skrækskade på fisketur

Første gang nogensinde: Risikerer lang straf

MMA-sporten regnes som en af verdens mest brutale sportsgrene, så det er lettere komisk, at en af Sveriges bedste kæmpere i sporten netop har pådraget sig en blodig skade - på en fisketur.

Der er jo is på vandet i øjeblikket, men det forhindrede ikke 32-årige Jack Hermansson, der er nummer seks blandt udfordrerne i UFCs mellemvægtsklasse, i at tage ud for at fiske.

Hans nye isbor var dog en anelse ustyrligt og borede sig udover isen også igennem hans støvle.

- Det nye isbor er skarpt, skriver Hermansson på Instagram, hvor han fremviser en dyb flænge i både fod og støvle.

Artiklen fortsætter under billederne

Billeder af MMA-kæmperens fod vurderes som ømtåleligt indhold på Instagram

Hermansson jubler efter sejr mod David Branch ved UFC Fight Night i USA i 2019. Foto: Gregory Payan/Ritzau Scanpix

Selvom skaden ser blodig og alvorlig ud, så stopper det dog ikke den svenske fighter.

- Det var trist, for det forstyrrede fisketuren og forhindrer jo træningen en smule. Jeg kan tage stingene ud om 14 dage, og så burde det være fint.

- Jeg kan godt styrketræne, så det behøver ikke at være så skidt. Det var reelt nok, men alt går godt nu, siger Hermansson til Aftonbladet.

Jack Hermansson med tilnavnet 'The Joker' har i alt vundet 21 af sine 28 MMA-kampe i karrieren. Både i 2019 og 2014 har han været i kamp i Danmark.

Hylder Mark O.: - Ser sjældent den slags

Skifter karriere: - Jeg er mere end et smukt ansigt

På vej på hospitalet: - Har aldrig set lignende

Frygter det værste: Fremmed dame stjæler blod

Kunne være død: - Tarme og indvolde stak ud gennem et hul

Verdensstjernen slagtes: Han håner hjemløse

Barcelona og Real Madrid. Se de spanske storhold i Copa del Rey lige her (+).