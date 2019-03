Bokse-chok: Patrick Nielsen og Mark O. Madsen i MMA-brag

Bokseren Patrick Nielsen har accepteret et tilbud om at gå i ringen mod MMA-kæmperen Mark O. Madsen om få måneder. Det skriver BT.

Ifølge avisen har den 28-årige bokser og den 34-årige tidligere olympiske bryder, og nuværende MMA-kæmper, ført forhandlingerne om kampen hos TV-udbyderen Viaplay i København, som altså skal sende begivenheden ud i stuerne til de danske kampsport-fans.

Oplysningerne er endnu ikke officielt bekræftet, men kilder i miljøet fortæller til Ekstra Bladet, at der arbejdes på at få en endelig kontrakt underskrevet.

Ekstra Bladet har også forsøgt at kontakte Patrick Nielsen, som dog valgte at smække røret på og efterfølgende ikke har besvaret Ekstra Bladets sms'er.

Mark O. Madsen efter sejren over Thibaud Larchet i K.B. Hallen. Foto: Finn Frandsen/POLFOTO

Og braget mellem de to danske kampsports-stjerner vil uden tvivl give give genlyd blandt de danske fans, og det er ikke svært at forestille sig, at interessen for kampen, der efter sigende skal afvikles i begyndelsen af juni, bliver enorm.

Forhandlingerne om kampen har dog ikke været uden problemer. Uenigheder om hvilken vægtklasse kampen skal udkæmpes i har været en udfordring.

Derudover skulle de to lejre også blive enige om, hvorvidt der skulle være forbud forbud mod at udføre forskellige kampsportsgreb i buret.

Patrick Nielsen har ikke tidligere kæmpet i MMA-regi, og regner ifølge BT ikke med at fortsætte indenfor den genre efter opgøret. Mark O. Madsen har derimod kæmpet syv gange i MMA-regi og har vundet samtlige kampe.

Ekstra Bladet har talt med Kim Mikkelsen, der er sportschef for TV3 i Danmark, som Viaplay også er en del af. Han var kryptisk i sit svar på, om begivenheden kan bekræftes.

- Det har jeg ingen kommentarer til, sagde han i første omgang til Ekstra Bladet.

Umiddelbart efter tilføjer tv-chefen dog med henvisning til det tidligere stormøde mellem Floyd Mayweather og Conor McGregor:

- Vi har jo tidligere set en kamp, hvor en MMA-kæmper gik op i ringen til en bokser, så det kunne være spændende at se, hvordan det ville gå, når en bokser går ind i buret til en MMA-kæmper. Nielsen mod Madsen. Det er da en kamp, som jeg meget gerne selv ville se.

