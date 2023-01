Bor på luksushotel med fjenden

Den danske UFC-fighter Nicolas Dalby skal i kamp natten til søndag og har i ugen op til braget boet på det samme luksuriøse hotel som sin modstander i den brasilianske by Rio de Janeiro

Siden søndag i sidste uge har den danske MMA-kæmper Nicolas Dalby været i Rio de Janeiro i Brasilien, hvor UFC 283 finder sted lørdag aften og søndag midnat dansk tid.

Her skal Dalby møde brasilianeren Warlley Alves, der har fordelen af at være på hjemmebane.

30 graders luksus

Godt nok skal Dalby forberede sig på en voldelig omgang i buret, men den 38-årige dansker har også haft tid til at nyde opholdet på hotellet i den brasilianske millionby Rio.

Nicolas Dalby nyder tilværelsen på luksushotellet i Brasilien. Privatfoto

Det er ikke for ingenting, at Nicolas Dalby kaldes "Danish Dynamite". Privatfoto

UFC-kæmperne er indlogerede på det femstjernede luksushotel Windsor Marapendi.

- Hotellet ligger så tæt på stranden, som en bygning overhovedet kan være, så det er utrolig lækkert, siger Nicolas Dalby til Ekstra Bladet.

- Lige nu er her 30 grader, så man skal lige huske solcremen. Det er noget, der løfter humøret at komme ned i de her omgivelser.

Windsor Marapendi har i gennemsnit fået karakteren 9/10 på hotels.com og tilbyder bl.a. et åbent poolareal på tagtoppen med udsigt ud over både hav og by.

- Det er ikke sådan, at jeg ligger ved poolen hele dagen, forsikrer Nicolas Dalby.

Nicolas Dalby (th) med sit team i Brasilien. Fra venstre mod højre er det Dalbys fysiske træner og kostvejleder Kenneth Jay, MMA-coach Nikolai Koubti og striking coach Eyðstein Hermansen. Privatfoto

Udsigten fra hotellet er slet ikke værst. Privatfoto

- Jeg er bestemt ikke på sightseeing. Jeg er stadig i gang med at forberede mig til kampen både fysisk og mentalt. Men det er rart at komme ud og gå nogle ture og mærke klimaet, byen og stemningen.

Indlogeret med fjenden

UFC-organisationen står for indlogeringen, og det er ikke kun Dalby, der har fornøjelsen af at bo i de luksuriøse omgivelser.

- Alle bor på det samme hotel. Fightere, personale, alle, fortæller Dalby.

I praksis betyder det, at de kæmpere, der få dage senere skal forsøge at tæske hinanden i buret, går op og ned ad hinanden i dagligdagen på hotellet.

Det gælder også Dalby og modstanderen Alves.

Nicolas Dalbys modstander Warlley Alves bor på det samme hotel som danskeren. Foto: Ilan Pellenberg/Ritzau Scanpix

- Man ser hinanden an. Der kan selvfølgelig være nogle modstandere, der har lidt personlige problemer med hinanden, men vi er jo også professionelle sportsudøvere.

- Men vi sidder ikke ligefrem og drikker kaffe sammen i lobbyen, siger Dalby.