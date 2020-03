Brutal sejr - seks uger med ståltråd

Ti kampe i den ottekantede MMA-ring og ti sejre.

Sådan lyder regnskabet, efter at danske Mark O. Madsen natten til søndag besejrede amerikanske Austin Hubbard på point ved 'UFC 248' i Las Vegas.

En sejr, der åbner døren for nye UFC-eventyr, men som også blev betalt med blod, sved og tårer.

'Smerte er midlertidig, stolthed varer evigt', skrev han selv på Instagram efter det brutale opgør.

Og smerten går ikke væk lige med det samme, for Mark O. Madsen brækkede kæben to steder undervejs.

- Den er splittet nede ved hagen, og når vi taler sammen nu, kan jeg mærke, at tænderne gnider mod hinanden, fortæller han Ekstra Bladet over telefonen fra Nevada.

Mark O. Madsen brækkede kæben på vejen mod sejren. Foto:Stephen R. Sylvanie/Ritzau Scanpix

Derfor var der også grænser for fejringen af den den flotte sejr, for umiddelbart efter triumfen gik turen til hospitalet, hvor skaderne blev undersøgt.

Knoglebruddet er dog ikke gået ud over humøret. Heller ikke selv om, det vil kunne mærkes i den kommende tid.

- Jeg har det ganske enkelt fantastisk. Nu flyver jeg hjem til Danmark mandag, hvor jeg skal ind til et tjek, og så regner jeg med, at jeg skal have ståltråd i munden de næste seks uger.

I modsætning til Madsens UFC-debut i København, der blev afsluttet i første omgang, måtte danskeren denne gang gennem tre opslidende omgange, hvor han vandt de to første overbevisende, inden han blev presset voldsomt i den sidste.

- Austin Hubbard er en stor kæmper, der har været mester hos Legacy (Legacy Fighting Alliance, red.), som er det tredjestørste MMA-forbund i USA efter UFC og Bellator. Og inden kampen vidste vi, at det ville blive en stor udfordring, siger Mark O Madsen.

- Men det er de kampe, jeg sætter størst pris på, fordi det er der, man bliver testet for alvor og lærer mest om sig selv.

Og en ting han har lært er, at han er havnet på rette hylde i sit sene karriereskifte fra brydning til MMA.

- Jeg blev klarere på, hvad jeg kan, og hvad jeg skal blive bedre til. Men nu kan jeg slå fast, at jeg hører til i UFC .

Nu skal Mark O. Madsen jagte nye udfodringer, men hvad bliver næste skridt.

- Det er et godt spørgsmål. Min første kamp var 'co-main event' i København. Min anden var på amerikansk pay per view, så hvad skal der så ske? spørger han og leverer selv svaret.

- Jeg skal fortsætte udviklingen, og være den bedste udgave af mig selv, jeg kan blive - og så vil jeg gerne undgå at brække kæben i fremtiden, tilføjer den danske MMA-succes, der er klar til endnu større udfordringer i fremtiden.

