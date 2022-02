Chokerede på pressemøde

Den ny stjerne på UFC-himlen Sean Strickland er en kontroversiel type ...

Om det blot er bad boy-imagepleje eller om han vitterligt har alt for mange slag til hovedet i karrierens løb, skal vi lade være usagt.

Men faktum er, at Stricklands 11 minutter lange pressemøde forud for nattens kamp mod norske Jack Hermansson stak helt af i en tirade af tåbelige udtalelser.

Først og fremmest lagde Sean Strickland ikke skjul på, at det ville give ham en god fornemmelse at slå et andet menneske ihjel. Ikke kun i UFC-ringen, nej, det er angiveligt noget, han har drømt om i nogen tid.

Og ikke noget med at bruge en pistol, så hellere gøre det med de bare næver.

Sean Strickland fik også sagt, at han har respekt for, at homoseksuelle mænd vælger at give ham opmærksomhed og sende 'dick pics', ligesom det er okay at være biseksuel. Homoseksuelle kvinder tager han derimod stærkt afstand fra.

UFC-kæmperen har tidligere udtalt sig kritisk om homoseksuelle.

Slutteligt fik han flere gange kaldt en reporters frisure for en homofrisure.

I et tidligere interview har Sean Strickland fortalt, at han var fascineret af nynazisme i sin ungdom. Det fik ham smidt ud af skolen, da han begik hadforbrydelser.

Strickland vand i øvrigt nattens kamp mod Jack Hermansson på point.