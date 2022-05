Claus Elgaard med i ny dansk satsning

Op gennem 1990’erne og langt ind i 2000’erne var Claus Elgaard et velkendt og populært ansigt på TV 2 Sportens udsendelser.

Nu vender den 58-årige journalist tilbage til skærmen som MMA-kommentator på Paramounts gratis streaming-satsning, Pluto TV, der netop er lanceret i Danmark.

- Jeg glæder mig meget til at kommentere sport igen - især kampsport. MMA og boksning har altid været ’min’ sport. Jeg følger begge dele tæt, og jeg er lidt stolt over at blive fundet frem igen, siger han.

Med sig i kommentatorboksen får han den tidligere MMA-kæmper og bestyrelsesmedlem i Dansk MMA Forbund, Nick Barnø.

Bellator vil være vært for mere end 20 kampe og livebegivenheder i løbet af de næste 12 måneder. Det betyder blandt andet gensyn med danske profiler som Mads Burnell og Søren Bak.

Derudover er der indgået aftale om fire danske MMA-stævner alene i år.

Det første allerede lørdag i Helsingør, hvorefter der følger stævner i Roskilde og Odense til efteråret. Det fjerde er endnu ikke helt på plads endnu.

Claus Elgaard har de seneste år været vært på Radio4’s ’Fremkaldt’.

Han fik i februar sidste år en blodprop i hjertet under en løbetur. Han røg på operationsbordet og fik indopereret fire stenter.

- En er normalt, to er mange. Jeg fik fire, sagde han i et interview med Ekstra Bladet sidste år. Det kan du læse her:

Claus Elgaard ramt af blodprop i hjertet

