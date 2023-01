Dalby før UFC-brag: - Helt fucking sindssygt!

Søndag skal den danske UFC-kæmper Nicolas Dalby i buret til kamp for første gang i et halvt år.

38-årige Dalby befinder sig i øjeblikket i Rio de Janerio i Brasilien. Det er her, han natten til søndag dansk tid indtager buret for 10. gang i UFC-karrieren.

Og spørger man Nicolas "Danish Dynamite" Dalby om, hvor meget han glæder sig til atter at indtage MMA-sportens fornemmeste scene, er svaret klart.

- Helt fucking sindssygt!

"Danish Dynamite" er klar til kamp natten til søndag. Her jubler han over sin seneste sejr 23. juli 2022. Foto: Jeff Bottari/Zuffa LLC

Et godt liv

Tidligere i sin MMA-karriere har Dalby beskrevet, hvordan han i en periode kæmpede med både stress og depression.

Men nu er situationen heldigvis en helt anden for den hårdtslående danske fighter.

- Jeg har det fantastisk, lyder det optimistisk fra Nicolas Dalby, da Ekstra Bladet fanger ham over en telefonforbindelse fra Rio.

Annonce:

- Jeg har et godt liv. Mine rammer er på plads omkring mig, og jeg er landet et sted, hvor jeg har en meget større tro på mig selv, end jeg har haft før.

Nicolas Dalby er klar til atter at indtage buret, når det går løs i Rio natten til søndag dansk tid. Foto: Jeff Bottari/Zuffa LLC

Fighteren fra Sønderjylland har vundet 20 af sine i alt 27 MMA-kampe i karrieren. I UFC-regi er det blevet til fire sejre, tre nederlag, én uafgjort og én no contest.

I lørdag i sidste uge havde Dalby sin sidste fysisk hårde træningssession i Danmark, før turen gik til Samba-byen Rio i Brasilien søndag.

- Mine forberedelser er gået godt. Jeg er et rigtig godt sted både fysisk og mentalt. Det gør, at jeg virkelig er klar til at gå ind og performe optimalt, siger Dalby.

Nicolas Dalby i Las Vegas i juni 2021. Her tabte han til Tim Means. Foto: Chris Unger/Zuffa LLC

Eksplosiv modstander

Søndagens weltervægts-modstander hedder Warlley Alves.

Og Nicolas Dalby må forberede sig på piften og buhråb, når han indtager buret. Warlley Alves er nemlig brasilianer og har dermed hjemmebanefordelen, når Jeunesse Arena danner rammen om UFC's stævne nummer 283.

Annonce:

- Han er en meget eksplosiv fighter. Han kan virkelig slå fra sig, lyder Dalbys beskrivelse af sin modstander.

Forestil dig en tur i buret med ham her - Warlley Alves. Fy for den lede. Men det er, hvad der venter Nicolas Dalby natten til søndag. Arkivfoto: Ilan Pellenberg/Ritzau Scanpix

Samtidig er danskeren ikke i tvivl om, hvor Alves' helt store svaghed ligger.

- Hans kondition er ikke den bedste, så det er et af de områder, hvor jeg virkelig kan presse ham. Han vil helt klart prøve at jagte nogle afslutninger i første runde og i starten af anden.

- Det er, når han er frisk, at hans eksplosivitet virkelig kommer ham til gode. Så det handler om at lade ham bruge noget krudt og energi, uden at det gør skade, og så køre ham over bagefter.

32-årige Warlley Alves står noteret for otte sejre af 13 mulige i UFC-sammenhæng.

Warlley Alves (tv) har ikke været i kamp i halvandet år, før Nicolas Dalby venter i buret natten til søndag. Arkivfoto: Andre Penner/Ritzau Scanpix

- Det er fantastisk

De sidste dage før braget i buret er blevet brugt på at forberede fredagens indvejning, så vægten var under kontrol.

Efter indvejningen har den stået på massevis af hurtige kulhydrater - hvidt brød, syltetøj, honning. Brændstof til musklerne.

Annonce:

Og så er der kun én opgave tilbage: At smadre modstanderen godt og grundigt.

- Jeg glæder mig enormt meget.

- Jeg skal på arbejde for første gang i et halvt år. Og det har jeg brugt de sidste to og en halv måned på at forberede mig til. Så det er fantastisk, at det er lige om hjørnet, siger Nicolas Dalby.