Dansk fighter i bizar kamp: Vi skøjtede rundt i blod

’Blodbad’ bliver nogle gange brugt lige lovlig flittigt ud fra devisen: Overdrivelse fremmer forståelsen.

Så den kliche springer vi lige over i denne forbindelse og nøjes med at konstatere, at oktagonen i London mest af alt lignede gulvet i slagtehal C, bånd 14 en sen eftermiddag på et mellemstort svineslagteri i provinsen, da danske Nicolas Dalby og skotske Ross Houston havde været i aktion lørdag aften i Hammersmith Apollo.

I thought this had a filter for a second it was like a blood filled slip & slide pic.twitter.com/eZukZTn71W — Greg (@gregcafferys) 30. juni 2019

Ross Houston ramte i første omgang den 34-årige dansker med en dygtig albue, så blodet fossede fra en fem cm lang og dyb flænge. Nicolas Dalby smadrede i anden omgang skottens næse, og så løb den røde saft også fra ham i stride strømme. Bagefter fandt skotten ud af, at han også havde brækket den ene hånd.

Kampleder Marc Goddard afbrød kampen i tredje omgang og erklærede den ’no contest’, fordi de to fightere ikke kunne finde fodfæste på gulvet, der var smurt ind i blod.

- Det var pænt dannebrogsfarvet, siger den 34-årige sønderjyde med et skævt smil, da han søndag aften netop er landet i Kastrup.

- Jeg ved, at jeg førte på scoreboards og føler mig også som klar vinder af matchen, men jeg respekterer fuldt ud kamplederens afgørelse. Der var så glat, at kampen let kunne være afgjort på en total tilfældighed, og det ville jo også have været irriterende, hvis det var gået ud over mig, siger Nicolas Dalby på vej hjem i metroen.

- Vi kæmper ikke på normal kanvas men på noget hvidt vinyl, og derfor bliver underlaget hurtigt glat som en skøjtebane. Vi tumlede rundt som to Bambi’er på glatis.

Incredible. This night and this moment will go down in history. Absolutely legendary. https://t.co/g8rcGb9ItP — Brad Wharton (@MMABrad48) June 30, 2019

Weltervægtskampen var hovedattraktionen ved Cage Warriors 106, og da tilskuerne blev snydt for fuld match med vinder og taber, gav skotten og danskeren til gengæld publikum valuta for pengene ved i bogstavelig forstand at blande blod i svedige omfavnelser og en fælles tur op på kanten af ringen.

- Jeg har respekt for ham og han for mig. Det ville vi begge gerne vise, at vi anerkender, og så fik publikum da lidt at gå hjem på. Det må også have været en mærkelig kamp for dem, siger Nicolas Dalby.

Den 34-årige jyde nåede aldrig at bliver nervøs for sit øje og sit helbred trods det pumpende blod.

- Nej, jeg var mere bekymret for, om kamplederen ville stoppe mig. Vi fik heldigvis styr på det, og nok hævede øjet en smule undervejs, men jeg kunne hele tiden se normalt, siger han.

Hvad gør man så, når man holder fyraften?

- Tager hjem på hotellet, napper et bad og så noget is på. Bagefter hygger vi os altid i baren, for alle fightere, officials, trænere, behandlere osv. bor som regel på samme hotel, så vi mødes der. Jeg gik i baren sammen med min kæreste.

Guinness eller Lager?

- En enkelt Guinness. Eller måske snarere fire… Jeg sad bl.a. og hyggede mig med min modstander, der er meget interesseret i en re-match. Og det kan vi da godt, selv om jeg egentlig ikke føler behov for det i og med, jeg føler mig som klar vinder af opgøret.

Men der kunne vel lure en mulighed, når UFC kommer til København i september?

- Det kunne der, og jeg har aldrig lagt skjul på, at jeg gerne vil tilbage i UFC og kæmpe. Det er det helt klare mål, og både han og jeg har klausuler, der tillader os at gøre det. Men hans hånd når jo næppe at hele, siger Nicolas Dalby.

Er du blevet prikket på skulderen?

- Nej, men jeg prikker dem. Jeg vil meget gerne tilbage, og det vil da være helt oplagt, når det foregår i Royal Arena. Det ville være stort, siger den pænt forslåede dansker.

Og du var ikke nervøs for at blive afvist på flyet?

- Nej, men jeg tænkte seriøst over, om jeg ville klare paskontrollen. Jeg ligner helt ærligt ikke mit pasfoto ret meget lige for øjeblikket…

Ross Houston and Nicolas Dalby after their war at Cage Warriors 106: Night of Champions.



What a fight and what a card. #CW106



via @PetesyCarroll pic.twitter.com/lwIWVhcVj4 — Chisanga Malata (@Chisanga_Malata) June 29, 2019

Se også: Efter depression og druk: - Nu har jeg det skidegodt

Se også: Dansk MMA-stjerne chokerer: Led af depression

Patrick mener det alvorligt: Hyrer dansk MMA-stjerne