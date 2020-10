Dansk hyldest: - Bedste nogensinde

Den danske UFC-kæmper Mark O. Madsen var lige ved at tabe sin kæbe, som han brækkede tilbage i marts, efter han trak sig sejrrigt ud af buret, da han overværede Khabib Nurmagomedovs ultimative triumf lørdag aften.

Her forlængede Khabib sin ubesejrede sejrsrække til 29-0, da han på en teknisk knockout sendte amerikanske Justin Gaethje hjem over Atlanten.

- En fuldstændig dominerende indsats fra Khabibs side. Det var meget, meget imponerende, siger Mark O. med en lille snært af dialekt fra Falster.

- Der skete jo det, der er sket i stort set alle 29 kampe. Han sætter sin modstander skakmat med sin brydning. Modstanderne bliver så opmærksomme på at forsvare nedtagninger, at deres egen stil går i stå. En nedtagning er ikke katastrofal. Men mod Khabib bliver det det, for man kan ikke komme op igen.

Smadrer udfordrer og stopper karrieren

Stopper

Og triumfen viste sig samtidig at blive Khabibs sidste i buret.

- Han har jo mistet sin far, der også var hans træner,. En meget vigtig person gennem karrieren. At han formår at rejse sig fra det og levere sådan en præstation, det er vildt imponerende.

- Jeg havde på fornemmelsen som mange andre, at han vil slutte 30-0, hvilket var målsætningen. Men jeg kan sagtens forstå ham, og det er ikke et kæmpe chok for mig, siger Mark O. Madsen.

Den største - nogensinde

Spørger man Mark O. Madsen er der ikke meget tvivl om, at Khabib forlader sporten som den største.

Uden sammenligning.

- Han er verdens største muslimske atlet. Dagestan (republikken, hvor Khabib er fra, red.) går jo i stå, når han kæmper. Vi skal tilbage til ’92 for at forstå den følelse og dynamik i samfundet, som sådan en sportsbegivenhed kan medføre. Et enorm pres hviler på Khabib, og når man så mister så vigtig en allieret som en far, vil det være at svært at fortsætte under de forudsætninger. At han så rejser sig er enestående.

- I min verden er han nummer et. Han mulede jo Conor McGregor. I de kampe, som han har været i, har han været enestående. Vi taler om en mand, der nok kun har tabt én omgang i hele karrieren. Han er GOAT (Forkortelse for 'the greatest of all time' - den bedste nogensinde, red.)

