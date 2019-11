Dansk MMAgtdemonstration: Total nådesløs

Der er godt gang i den danske MMA-elite, og natten til lørdag slog endnu en dansk fighter til. I bogstaveligste forstand.

Mads Burnell, som tidligere har optrådt i det fineste selskab, UFC, gik knap så karakteristisk til opgaven mod engelske Steve 'Diddy Kong' Aimable og nedboksede ham fuldstændig.

Den 25-årige dansker kunne derfor tage en stensikker sejr ved Cage Warriors 111. Scorekortene viste, at alle dommerne havde ham som vinder på 30-26.

Normalt er han kendt for at være en dygtig på gulvet, men her fik han også vist, at boksedelen er på højeste niveau.

- Jeg ramte ham med et par seriøse bomber, og den her fyr står der bare stadigvæk. Jeg ramte ham på kroppen på et tidspunkt, hvor det bed lidt på ham. Jeg rystede ham et par gange, men han kunne stadig forsvare sig. Det er svært at slå en ud, der stadig har paraderne oppe. Hvis man ser ham fra siden er jeg næsten sikker på, at hans biceps dækker hovedet.

Burnell havde afgjort 8 ud af 12 kampe inden før tid. Det lykkedes dog ikke i denne fight, men det gjorde ikke noget for Burnell.

- Hvis man ser på mine tidligere kampe, så tager de omkring halvandet minut, og så har jeg stoppet modstanderen. De kunne ikke få mig til at kæmpe oprejst, men det her er, hvad der sker, hvis man tvinger mig til det. Jeg smadrer dig.

Mange ville vide, hvor den tidligere UFC-kæmper var på vej hen i karrieren, og det lyder til, at der kun er en vej for Burnell.

- Jeg håber virkelig på, at UFC ringer, men ellers bliver jeg bare ved med at arbejde hårdt.

Den danske kæmper er mester i fjervægtsklassen og har nu fire sejre i streg i Cage Warriors. Så må fremtiden vise, om han kan få comeback i UFC.

