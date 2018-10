Dansk OL-helt rystet efter skandale: - Det må bare ikke ske

De stod i studiet og var nærmest i chok. Værterne Camilla Martin og Joachim Boldsen samt ekspertkommentatorerne Mark O. Madsen og Martin Kampmann.

Som de mange millioner af fans og seere verden over, havde det danske Viasat-team svært ved at fatte, hvad der skete for øjnene af dem ved UFC 229 i Las Vegas, hvor Khabib Nurmagomedov besejrede Conor McGregor i kampen om verdensmesterskabet.

Det fortæller Mark O. Madsen til Ekstra Bladet.

- Det der skete…det var forbløffelse. Hvad er det, der sker…? Khabib har vundet kampen og så stikker det fuldstændig af. I en pinlig retning, siger den danske MMA-kriger.

Han forklarer, at der er en fin balance i kampsport som MMA, boksning og brydning. En balance der er en uskreven regel – men som så godt som alle kampsportsudøvere respekterer.

- MMA er en stor del show og en stor del sport. Alt før kampen må man tilskrive forsøget på at hype en begivenhed. Som det er med boksning.

- Når kampen er færdig, når vinderen er fundet, så er det kutyme, at man viser respekt, takker og giver hånd. Respekt for de ressourcer og den energi, der ligger til grund for den version, man er af sig selv, siger Mark O. Madsen.

Khabib efter kampen: Far vil smadre mig - Putin er stolt. (TV3 Sport)

- Det har været en uskreven regel i mange, mange år.

- Og så sker det her. På den største scene af dem alle. UFC’s største. Så stikker det af. Der er fejl på begge sider, men det må bare ikke ske, siger han.

Russiske Khabib Nurmagomedov havde besejret sportens helt store billetsælger, Conor McGregor. Men nogen på tilskuerrækkerne havde provokeret ham i så tilpas grad, at Khabib fløj over burets hegn og begyndte at tæve løs på vedkommende.

'Det er pinligt'

I hektikken herefter opstod der tumult i oktagonen, da repræsentanter fra hans lejr entrede scenen og angreb McGregor, der stadig var mærket af nederlaget.

En vaskeægte skandale for UFC, der må have sin forklaringsproblemer med hensyn til sikkerheden. For hvordan pokker kan sådan noget foregå?

- Ja, hvor var den henne, spørger Mark O. Madsen retorisk.

Han agerede ekspertkommentator i tv-studiet kort tid efter sin egen sejr i MMA-regi i Nykøbing Falster 22. september, hvor han besejrede Alexandre Bordin på point. Allerede 15. december skal han i vælten igen i Frederikshavn – mod en endnu ukendt modstander.

Mark O. Madsen har været i oktagonen tre gange i år - og vundet alle tre kampe. 15. december går han i buret igen i Arena Nord i Frederikshavn. (TV3 Sport)

Selvom han er fortsat er relativt ny mand i sporten, så kender han alt til forholdene i professionel kampsport med sin store erfaring fra brydningen.

- Folk kan finde på at hovere. Det bryder jeg mig ikke om, men det kan forekomme i kampens hede, når adrenalinen pumper. Men han forlader ringer, starter slagsmål og andre hopper ind i ringen. Det er pinligt, siger Mark O. og tilføjer, at det med Khabib som en af aktører ikke er så overraskende.

'Det kan ske overalt'

- Der har været mange eksempler ved de russiske mesterskaber i brydning. På de sociale medier kan du finde mange, mange videoer, fortæller han og husker, hvordan han selv har været udsat for det i sin tid som bryder.

- Det kan ske overalt. Brydere der føler sig bortdømt. En del fra Tjetjenien og Dagestan. Man må anerkende deres fysik, og de gør det fantastisk. Men jeg bryder mig ikke om, at de ikke respekterer dommernes kendelser.

- Jeg har selv været bortdømt utallige gange. Når man kommer fra lille Danmark og møder de store østeuropæiske nationer, er man altså bagud på point, inden kampen går i gang. Og du kan være utilfreds og vise det, men man slår da ikke en dommer eller overfalder en modstander. Det er dog også sket i Rusland. Flere gange.

I skrivende stund mangler UFC endnu at komme med en udredning af forløbet og konklusioner i form at repressalier mod russeren. Nevadas såkaldte Athletic Commission har dog valgt at tilbageholde beløbet, Nurmagomedov, skulle have haft udbetalt for deltagelsen.

13 millioner kroner.

- Det er det eneste rigtige at gøre. Økonomisk sanktion. Det har altid en virkning. Så må vi se, hvad UFC ender med at gøre, siger Mark O. Madsen.

Det stak også af under indvejningen af storkampen. Det skøre scenarie kan du se her: Nurmagomedov og McGregor tæver løs på hinanden.

Se også: Skandaløs slutning på storkampen: Penge tilbageholdt og flere anholdt

Se også: Storkamp endte i voldsom skandale: - Putin er stolt

Se også: Historiens største kamp ender i kæmpe skandale: Tilskuere slår løs på McGregor

Se også: McGregor fik tørre tæsk i skandalekamp: Se højdepunkterne her