Dansk OL-helt triumferer i blodigt drama

Den tidligere danske OL-sølvinder Mark O. Madsen kunne trække sig sejrrigt ud af sin kamp ved det stort anlagte MMA-event Cage Warriors i KB Hallen lørdag aften, efter han dominerede sin franske modstander Thibaud Larchet i tre runder og fik tildelt sejren enstemmigt efter et blodigt opgør.

Danskeren var dog i store problemer mod slutningen af opgøret, men kunne ånde lettet op, da tiden løb ud.

Den tidligere bryder, der gik i ringen til et stående bifald og lyden af Kim Larsens ’Rabalderstræde’, kunne glæde sig over en euforisk opbakning fra de mange tusinde fans i KB Hallen.

Foto: Jan Sommer

Han var da også fuldstændig ekstatisk efter sin sejr.

- Tak til alle der kom i dag for at være en del af Danmarks største MMA-event, sagde Mark O. Madsen til en vildt publikum efter sin sejr

Hver eneste gang en af de danske kæmpere skulle i ringen, var det til sindssygt lydinferno skabt af de mange danske MMA-fans. De danske tilhængere virkede glade for at have Cage Warriors tilbage i Danmark efter fem års fravær.

Aftenens tidlige kampe på ’undercardet’ blev en blandet fornøjelse set med danske briller.

Mikkel Vestergaard Laursens kamp blev aflyst, og derfor var det bantamvægteren Mack Promanee, der blev første dansker i ringen til kampen mod franske Johan Segas.

Efter en tæt første runde havde franskmanden overtaget i de to efterfølgende runder og blev tildelt sejren af et enigt dommerpanel.

En ærgerlig dansk start, men den blev hurtigt fulgt op af letvægteren Danny Mathiasen, der vandt på en flot teknisk knockout (TKO), efter han fik flere gode slag ind på sin italienske modstander Manolo Zecchini. Sejren var noget af et comeback, efter den danske letsvægtskæmper var blevet hårdt presset af Zecchini i den første runde.

Små 3000 tilskuere havde fundet vej til KB Hallen lørdag aften til det største danske MMA-event nogensinde.

Foto: Jan Sommer

25-årige Mads Burnell tog en vanvittig lynsejr, da hans modstander Ahmed Vila efter bare 50 sekunder måtte give op i en såkaldt ’submission’.

Den var en glad og ærlig Burnell, der i sekunderne efter sin imponerende sejr gav den første kommentar.

- Han kæmpede lidt akavet, og så tænkte jeg, nu tager jeg ham ned, sagde Mads Burnell på engelsk til ring-journalisten og fortsatte derefter på dansk.

- Jeg vil total gerne på Rio Bravo og have stegt flæsk.

